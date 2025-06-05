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الاعلام العبري: نتنياهو أقال غالانت وهاليفي لتأييدهما تجنيد الحريديم

الاعلام العبري: نتنياهو أقال غالانت وهاليفي لتأييدهما تجنيد الحريديم

2025-06-05 12:20:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت القناة 13 نقلا عن تسجيلات صوتية إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أوضح لحاخام حريدي كبير أنه أقال كل من وزير الدفاع السابق يوآف غالانت وورئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي لتأييدهما تجنيد الحريديم.

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