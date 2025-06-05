ترامب يتّهم إيران بالمماطلة في ما يتعلق بالاتفاق النووي

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ترامب يتّهم إيران بالمماطلة في ما يتعلق بالاتفاق النووي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إيران بـ"المماطلة" في ما يتعلق بالمباحثات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، مشددا على أنه يريد من طهران "ردا نهائيا في وقت زمني قصير جدا".
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" عقب مباحثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أنّ الأخير ألمح إلى أنه قد "يشارك" في المباحثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي، والتي تجريها الولايات المتحدة وإيران بوساطة عُمانية منذ نيسان/ أبريل.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" عقب مباحثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أنّ الأخير ألمح إلى أنه قد "يشارك" في المباحثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي، والتي تجريها الولايات المتحدة وإيران بوساطة عُمانية منذ نيسان/ أبريل.
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