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ترامب يتّهم إيران بالمماطلة في ما يتعلق بالاتفاق النووي

ترامب يتّهم إيران بالمماطلة في ما يتعلق بالاتفاق النووي

2025-06-05 12:20:43
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إيران بـ"المماطلة" في ما يتعلق بالمباحثات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، مشددا على أنه يريد من طهران "ردا نهائيا في وقت زمني قصير جدا".
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" عقب مباحثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أنّ الأخير ألمح إلى أنه قد "يشارك" في المباحثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي، والتي تجريها الولايات المتحدة وإيران بوساطة عُمانية منذ نيسان/ أبريل.

MENAFN05062025000208011052ID1109639218

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