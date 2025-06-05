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مكتب نتنياهو يشكر الفيتو الأميركي

مكتب نتنياهو يشكر الفيتو الأميركي

2025-06-05 12:20:42
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "نشكر الولايات المتحدة لأنها أظهرت لأعدائنا مجددا أنه لا فرق بيننا".


وبين "يجب على العالم المتحضر أن يطالب بإطلاق سراح الرهائن بشكل فوري وغير مشروط".

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