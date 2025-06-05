ألمانيا: دعوات لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وجهت شخصيات بارزة في مجالات العلوم والثقافة ومنظمات المجتمع المدني بألمانيا، رسالة مفتوحة إلى الحكومة، دعوا فيها إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة.



ودعا موقعو الرسالة إلى بذل جهود أكبر لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة، وتقديم مساعدات إنسانية شاملة للفلسطينيين في القطاع، ومراجعة الحكومة الألمانية قرار تزويد إسرائيل بالأسلحة ووقفه، كما عبروا عن قلقهم الشديد إزاء الكارثة الإنسانية المتواصلة في غزة، متهمين الحكومة بعدم الوفاء بالتزاماتها في منع جرائم الحرب بموجب القانون الدولي.



وطالبوا الحكومة باتخاذ موقف واضح ضد الأساليب الحربية غير المتكافئة التي تنتهجها إسرائيل والتي يعتبرها العديد من خبراء القانون الدولي محل جدل، داعين إلى تمكين منظمات دولية مستقلة مثل الأمم المتحدة من إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني بغزة دون عوائق.



ووفقا لمجلة "شبيغل" الألمانية اليوم الأربعاء، شارك في توقيع الرسالة 50 من الشخصيات المعروفة، بينهم الناشطة في مجال المناخ لويزا نواباور، وعالم الاجتماع هارالد فلتسر، والموسيقي ميشيل بارنبويم.