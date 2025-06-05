  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
زيلينسكي: يجب إجبار روسيا على اللجوء إلى الدبلوماسية

زيلينسكي: يجب إجبار روسيا على اللجوء إلى الدبلوماسية

2025-06-05 12:20:41
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الداعمين العسكريين لكييف الأربعاء، على تكثيف دعمهم للضغط على روسيا لتحقيق السلام.
وقال زيلينسكي في خطاب مصوّر أمام اجتماع وزراء الدفاع في بروكسل "يجب ألّا نسمح لروسيا بتضليل العالم. يجب إجبار موسكو على اللجوء إلى الدبلوماسية".
وغاب وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث عن اجتماع بروكسل رغم أنه من المقرّر أن يسافر جوا لحضور اجتماع حلف شمال الأطلسي (الناتو) الخميس.
ودعا زيلينسكي في خطابه الحلفاء إلى تكثيف تسليم الدفاعات الجوية لصدّ هجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة الروسية ودعم صناعة الدفاع الأوكرانية.
وأضاف " كلما زادت قوة دفاعنا الجوي، رأى بوتين أن مهاجمة مدننا وقرانا أمر غير مجدٍ؛ لذا، دعونا نواصل تعزيز درعنا الجوية".
من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن روسيا "تطلق بشكل روتيني أكثر من 300 طائرة مسيرة يوميا على أوكرانيا".
وأكد "هذا تحول كبير، وهذا معدل إطلاق نار يمكن أن يستمر في 2025".
تابع "بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من هذه الحرب، يواصل الرئيس بوتين إثبات أنه لا يؤيد السلام".
وأصرّ نظيره الألماني بوريس بيستوريوس على أن القوات الروسية "لا تحرز أي تقدم يذكر" على خط المواجهة وتتكبد خسائر فادحة.
ورأى أن روسيا ستفشل في النهاية في مساعيها للسيطرة على أوكرانيا، لأن داعمي كييف يزودونها "بكل ما تحتاجه ولفترة زمنية مناسبة".

MENAFN05062025000208011052ID1109639215

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث