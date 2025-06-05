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افتتاح حديقة الباسلية في المفرق

افتتاح حديقة الباسلية في المفرق

2025-06-05 12:20:41
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افتتح أمين عام وزارة الإدارة المحلية الدكتور نضال أبو عرابي "حديقة الباسلية " والممولة من الحكومة الألمانية بنك التنمية الألماني بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، مندوبا عن وزير الإدارة المحلية وتزامنا مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال.


وأشار مندوب منظمة العمل الدولية إلى أن مشروع الحديقة الذي نفذ بتمويل من الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية وفر 140 فرصة عمل مؤقتة للأردنيين واللاجئين السوريين، منها 30 بالمئة للنساء و5 بالمئة لذوي الاحتياجات الخاصة.

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