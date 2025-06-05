مدير الأمن العام يقلّد كبار الضباط رتبهم الجديدة

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مدير الأمن العام يقلّد كبار الضباط رتبهم الجديدة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قلّد مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الأربعاء، الرتب الجديدة لكبار ضباط مديرية الأمن العام، الذين صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيعهم، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في خدمة الوطن.
وهنّأ اللواء المعايطة الضباط المرفّعين بهذه الثقة الملكية السامية، التي تمثل وسام فخر واعتزاز، مؤكداً أن هذا الترفيع يشكّل حافزاً متجدداً لمزيد من البذل والعطاء، وتجسيداً لمسؤولياتهم القيادية في تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم بكفاءة واقتدار.
وهنّأ اللواء المعايطة الضباط المرفّعين بهذه الثقة الملكية السامية، التي تمثل وسام فخر واعتزاز، مؤكداً أن هذا الترفيع يشكّل حافزاً متجدداً لمزيد من البذل والعطاء، وتجسيداً لمسؤولياتهم القيادية في تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم بكفاءة واقتدار.
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