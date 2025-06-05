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مدير الأمن العام يقلّد كبار الضباط رتبهم الجديدة

مدير الأمن العام يقلّد كبار الضباط رتبهم الجديدة

2025-06-05 12:20:41
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قلّد مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الأربعاء، الرتب الجديدة لكبار ضباط مديرية الأمن العام، الذين صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيعهم، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في خدمة الوطن.
وهنّأ اللواء المعايطة الضباط المرفّعين بهذه الثقة الملكية السامية، التي تمثل وسام فخر واعتزاز، مؤكداً أن هذا الترفيع يشكّل حافزاً متجدداً لمزيد من البذل والعطاء، وتجسيداً لمسؤولياتهم القيادية في تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم بكفاءة واقتدار.

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