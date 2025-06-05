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ضبط 916 متسولا خلال شهر أيار الماضي

ضبط 916 متسولا خلال شهر أيار الماضي

2025-06-05 12:20:40
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ‏ ‏‏أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تقرير إنجازاتها لشهر أيار الماضي، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها.
‏‏وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عن مديرية الاتصال والإعلام، اليوم الأربعاء، أنّها استقبلت 10797 دراسة لغايات إصدار بطاقات التامين الصحي و 135 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 142 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة، بالإضافة إلى 960 معاملة متعلقة بالإعفاء من تصاريح العمل.
‏‏ووفق التقرير، فقد تم إلحاق 39 طفلاً في دور رعاية الأطفال الإيوائية، وخروج 30 طفلاً من دور الرعاية، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسر بديلة 3 أطفال، كما تم ترخيص 10 حضانات.
‏وبين التقرير أن عدد الأحداث المستفيدين من خدمات دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة 232 حدثاً، استفاد منهم 87 حدثا من برامج التأهيل المهني، أما فيما يتعلق بعدد الأطفال الحاصلين على خدمات وتدخلات نفسية واجتماعية حسب منهجية إدارة الحالة ‏من العاملين في ظروف مخالفة للتشريعات فقد بلغ عددهم 61 طفلا، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مكاتب الخدمة الاجتماعية مراكز الإصلاح والتأهيل 874 نزيل ونزيلة.
‏وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، فقد بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ 6095 جمعية، حيث جرى تسجيل 22 جمعية جديدة، بينما بلغ عدد طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للجمعيات 85 جمعية، وعدد الجمعيات التي تم حلها 21 جمعية، وعدد الهيئات المؤقتة التي أنهت أعمالها 8 هيئات، وعدد الهيئات المؤقتة القائمة 16 هيئة مؤقتة، وعدد لجان الحل التي أنهت أعمالها 11 لجنة، وعدد الجمعيات التي تم توجيه إنذار لها 5 جمعيات.
‏‏وبحسب بيانات التقرير لأعمال صندوق المعونة الوطنية، فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة العادية والفورية 870 أسرة، في حين بلغ عدد الأسر الإجمالي المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية 47997 أسرة، وعدد الأسر المستفيدة من برنامج التدريب 138 أسرة فيما بلغت نسبة الاستجابة على الاتصالات التي وردت إلى الصندوق 94 %.
‏‏وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 519 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 916 متسولا ومتسولة.

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