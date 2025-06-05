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الأمن يوقف عدد من مخالفي القانون أثناء مشاركتهم في المسيرات بوسط البلد

الأمن يوقف عدد من مخالفي القانون أثناء مشاركتهم في المسيرات بوسط البلد

2025-06-05 12:20:40
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مصدر أمني إنه جرى اليوم توقيف عدد من الأشخاص الذين خالفوا القانون أثناء مشاركتهم في المسيرات بوسط البلد بالعاصمة عمان الأسابيع الماضية.
وبين المصدر أن الأشخاص الذين تم توقيفهم أطلقوا هتافات مظللة ومسيئة بحق الدولة، وارتكبوا مخالفات لأحكام القانون.
وبين المصدر إنه سيتم إحالة الموقوفين الذين تجاوزوا على القانون إلى المدعي العام لإجراء المقتضى القانوني، فيما سيتم تعقب كل مخالف وإيداعه الجهات القضائية المختصة.
وشدد على أنه لن يسمح لأيٍ كان التجاوز على القانون أو التعدي عليه، أو الإساءة للأردن والأردنيين.

MENAFN05062025000208011052ID1109639211

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