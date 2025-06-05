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استمرار تجديد جوازات السفر بمكتب المطار والخدمة المستعجلة خلال العطلة

استمرار تجديد جوازات السفر بمكتب المطار والخدمة المستعجلة خلال العطلة

2025-06-05 12:20:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرّر المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث غازي الطيب استمرار الدائرة تقديم خدماتها المتعلقة بتجديد جوازات السفر خلال أيام عطلة عيد الأضحى في مكتب الخدمة المستعجلة ومكتب مطار الملكة علياء الدولي.


وقالت الدائرة في بيان الأربعاء، إن مكتب الخدمة المستعجلة الكائن في مقرّ الدائرة الرئيس/ طبربور سيواصل تقديم خدمة تجديد جوازات السفر خلال عطلة العيد، وسيكون الدوام في المكتب من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا.


وأضافت الدائرة، أن مكتب جوازات المطار (ضمن المركز الحكومي الشامل) سيواصل عمله بتقديم خدمة تجديد جوازات السفر خلال عطلة العيد المقرّرة وعلى مدار الساعة.


وأشارت الدائرة، إلى أن هذا الإجراء جاء لغايات التسهيل على المواطنين وإنجاز معاملاتهم في الوقت المحدّد.

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