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النشامى ينهي تحضيراته لمواجهة عُمان بتصفيات كأس العالم

النشامى ينهي تحضيراته لمواجهة عُمان بتصفيات كأس العالم

2025-06-05 12:20:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أنهى المنتخب الوطني تحضيراته الفنية والبدنية، تأهبا لمواجهة نظيره العُماني عند السابعة -بتوقيت الأردن- بعد عصر غد الخميس 5 حزيران، على ستاد مجمع قابوس الدولي، ضمن منافسات الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2026.
وأجرى المنتخب مرانه الأخير مساء اليوم الأربعاء على ملعب اللقاء، بقيادة المدرب جمال سلامي، حيث ارتكزت التدريبات على بعض الجمل الفنية استعدادا للمواجهة.
من جانبه، أكّد سلامي خلال المؤتمر الصحفي جاهزية النشامى لخوض اللقاء.. جميع اللاعبين في كامل الاستعداد والتركيز، ويتمتعون بالخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه المواجهات، وسندخل المباراة بعزيمة عالية وطموح كبير لتحقيق الهدف المنشود وإسعاد الجماهير الأردنية بالوصول إلى المونديال.
وأضاف: خضنا معسكرا بمدينة الدمام السعودية كونها قريبة من الأجواء المناخية لمسقط، وندرك تماما بأننا سنواجه منتخبا قويا شهد تطورا كبيرا وملحوظا خلال الفترة السابقة.. غياب اللاعب إحسان حداد مؤثر، لكن البديل موجود ونعلم تماما الإمكانيات التي نمتلكها.
وختم: مباراة غد مختلفة تماما عن مواجهة الذهاب فهي تحمل طابعا خاصا وظروفا مغايرة.. ندرك تماما أهمية المواجهة، رغم أنها ليست حاسمة، لكنها تشكل محطة مفصلية في مشوارنا، وسنبذل كل ما بوسعنا لتحقيق الهدف المنشود والخروج بنتيجة إيجابية المجد يُنتزع ولا يُعطى.
بدوره، بيّن اللاعب علي علوان أن لقاء يوم غد سيشهد مواجهة منافس قوي ويمتلك عناصر مميزة، مؤكدا أن جميع اللاعبين يعلمون المسؤولية الموكلة لهم وبكامل الجاهزية والتركيز، ويأملون بتحقيق نتيجة إيجابية من هذه المواجهة.
إلى ذلك، شهد الاجتماع الفني استعراض التعليمات الإدارية والتنظيمية للمباراة، إلى جانب تثبيت ألوان الفريقين، حيث سيظهر النشامى باللون الأبيض، وعُمان بالأحمر.
ويواجه المنتخب نظيره العراقي عند 9:15 مساء الثلاثاء 10 الحالي على ستاد عمّان الدولي.
يذكر أن منتخب النشامى يشارك بتصفيات الدور الحاسم من التصفيات المونديالية لحساب المجموعة الثانية، حيث يحل بالمركز الثاني برصيد 13 نقطة، خلف المتصدر كوريا الجنوبية بـ16، ثم العراق ثالثا بـ12، وعُمان 10، فلسطين 6، والكويت سادسا بـ5 نقاط.
وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الأفرقة أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.

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