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وزارة الخارجية تتسلم رسالة اعتماد الشنقيطي ممثلة لمنظمة الصحة العالمية

وزارة الخارجية تتسلم رسالة اعتماد الشنقيطي ممثلة لمنظمة الصحة العالمية

2025-06-05 12:20:37
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تسلم مدير مديرية المنظمات الدولية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين علي البصول الأربعاء، رسالة اعتماد الدكتورة إيمان الشنقيطي، ممثلة لمنظمة الصحة العالمية في الأردن.

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