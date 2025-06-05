كم بلغ سعر الليرة الرشادي والإنجليزي الاربعاء في الاردن

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كم بلغ سعر الليرة الرشادي والإنجليزي الاربعاء في الاردن
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 479 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 548 دينارا اليوم الأربعاء وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الأربعاء ، 68.4 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 68.4 دينارا للغرام.
بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الأربعاء ، 68.4 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 68.4 دينارا للغرام.
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