الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للأسمدة تزور شركة البوتاس العربية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قامت الرئيس التنفيذي والمدير العام للاتحاد الدولي للأسمدة (IFA)، ألزبيتا كلاين، بزيارة رسمية إلى شركة البوتاس العربية، احدى الشركات الرائدة عالمياً في إنتاج وتوريد الأسمدة عالية الجودة، والعضو الرئيسي في الاتحاد.



وجرى خلال هذه الزيارة عقد لقاء مع رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة، حيث جرى استعراض إنجازات "البوتاس" المتميزة خلال السنوات الأخيرة على صعيد الإنتاج والمبيعات والتسويق، إضافة إلى مشاريعها التوسعية الطموحة، التي تهدف إلى رفع قدراتها الإنتاجية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية. كما استمعت كلاين إلى عرض حول الشركات التابعة والحليفة وخططها المستقبلية، التي تركز على الابتكار والاستدامة والالتزام بالمعايير البيئية.



وبحثت السيدة كلاين خلال لقائها رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون بين الجانبين، بما يرسخ مكانة الأردن كشريك رئيس في دعم الأمن الغذائي العالمي، ويسهم في تلبية الطلب المتزايد على الأسمدة عالية الجودة في الأسواق العالمية.



وخلال اللقاء تم استعراض خطط شركة البوتاس العربية للتوسع في الإنتاج، واعتماد أحدث التقنيات لزيادة الكفاءة التشغيلية وخفض البصمة الكربونية، إلى جانب بحث آليات التعاون مع الاتحاد الدولي للأسمدة لدعم استقرار سلاسل الإمداد الزراعي وتعزيز الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.



واكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، أن زيارة السيدة ألزبيتا كلاين لشركة البوتاس العربية تمثل محطة مهمة لتعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للأسمدة، وتؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه الشركة في تأمين احتياجات الزراعة العالمية من الأسمدة عالية الجودة.



وأضاف المهندس أبو هديب، أن هذه الزيارة تحمل بعداً استراتيجياً يعكس التقدير العالمي لمكانة شركة البوتاس العربية، ليس فقط كمورد موثوق للبوتاس، بل كشريك ملتزم بدعم سلاسل الإمداد الزراعي وتعزيز الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والاستدامة البيئية، مشيرا إلى التزام الشركة بالعمل مع الشركاء الدوليين لتطوير القطاع الزراعي وتبني أفضل الممارسات العالمية في الإنتاج والتوزيع، مما يدعم جهود تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الأثر البيئي.



وشهدت الزيارة، جولة ميدانية شاملة لكلاين على مواقع الشركة التشغيلية في غور الصافي والعقبة، ومحطاتها اللوجستية والصناعية، بما في ذلك محطة الضخ والملاحات الشمسية، ومركز البحث والتطوير والابتكار، ومستودعات التخزين، والميناء الصناعي، إضافة إلى شركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية "كيمابكو" -إحدى الشركات التابعة لشركة البوتاس العربية-.



وفي هذا الصدد أوضح الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، أن زيارة السيدة كلاين تؤكد الثقة الدولية بمكانة شركة البوتاس العربية كشريك موثوق ومصدر أساسي للبوتاس عالي الجودة للأسواق العالمية، مشدداً على التزام الشركة بدورها كمحرك رئيس للاقتصاد الأردني، ولاعب حيوي في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.



وأشار الدكتور النسور، إلى أن الخطط والمشاريع التوسعية التي تنفذها شركة البوتاس العربية ترتكز على الاستثمار المستمر في أحدث التقنيات لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والجودة، وتعزيز القدرة التنافسية للشركة على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً أن استراتيجية شركة البوتاس العربية تضع الابتكار والاستدامة في صميم عملياتها، من خلال الالتزام الصارم بالمعايير البيئية وتقليل البصمة الكربونية في عمليات الشركة التصنيعية، بما يتماشى مع توجهات الاتحاد الدولي للأسمدة وأهدافه المستقبلية، ويعزز دور الشركة في مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق أثر إيجابي مستدام على المجتمعات المحلية والبيئة.



من جانبها، أكدت السيدة كلاين على الأهمية الاستراتيجية لشركة البوتاس العربية كلاعب رئيسي في منظومة الأمن الغذائي العالمي، مشيرة إلى أن قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على الأسمدة عالية الجودة، إلى جانب التزامها بتطبيق أحدث التقنيات في عملياتها، يعكس مكانة الشركة كمحرك أساسي في تعزيز استقرار سلاسل الإمداد العالمية وتلبية احتياجات المزارعين حول العالم.

وأوضحت كلاين، أن خطط التوسع والإنتاج ليست مجرد خطط للنمو الاقتصادي، بل تمثل مساهمة استراتيجية ملموسة في مواجهة التحديات الزراعية والبيئية العالمية، مؤكدة أن الشراكة مع شركة البوتاس العربية تمثل ركيزة أساسية لتطوير حلول مبتكرة تعزز من استدامة الزراعة وكفاءة الموارد في مختلف أنحاء العالم.

وخلال زيارتها التي استمرت ثلاث أيام، التقت السيدة كلاين بوزير الزراعة المهندس خالد حنيفات حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي والاستدامة.

كما حضرت كلاين، الحفل الخاص الذي أقامه السفير البرازيلي في عمّان مارسيو فاغونديس دو ناسيمنتو، بمناسبة تقليد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور وسام "ريو برانكو" من جمهورية البرازيل، تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات الاقتصاديّة بين البلدين، لا سيما في قطاع الأسمدة.



وتأتي زيارة السيدة كلاين لشركة البوتاس العربية في إطار مبادرة "IFA on the Road" التي تهدف إلى تعزيز قنوات التواصل المباشر بين الاتحاد الدولي للأسمدة وأعضائه الرئيسيين، وتؤكد في الوقت ذاته على الأهمية المتزايدة للشراكات الدولية في دعم الأمن الغذائي العالمي والتنمية الزراعية المستدامة، وترسيخ مكانة شركة البوتاس العربية كمورد موثوق للبوتاس، وشريك أساسي في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.



تجدر الإشارة، إلى أن الهيئة العامة للاتحاد العالمي للأسمدة قد أعادت انتخاب الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور عضوا في مجلس إدارة الاتحاد للدورة الجديدة (2025-2027)، وذلك خلال اجتماعها الذي عقد في موناكو خلال الفترة من 12-14 أيار الماضي، وذلك تقديراً لدور الشركة الريادي في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير الأسمدة عالية الجودة، ولإسهاماتها المتنامية في إنتاج الأسمدة والكيماويات المشتقة وفق أفضل ممارسات الاستدامة والابتكار.



كما كان الدكتور النسور عضوا في مجلس إدارة الاتحاد العالمي للأسمدة خلال دورته السابقة (2023-2025).

























