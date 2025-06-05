السفير حازم الخطيب يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم للأردن لدى مقدونيا الشمالية

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السفير حازم الخطيب يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم للأردن لدى مقدونيا الشمالية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قدّم السفير حازم الخطيب، الأربعاء، أوراق اعتماده إلى رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية غوردانا سيلجانوفسكا دافكوفا، سفيرا معتمدا وغير مقيم للأردن لدى جمهورية مقدونيا الشمالية، خلال مراسم أُقيمت في مقر رئاسة الجمهورية في العاصمة المقدونية سكوبيه.
ونقل السفير الخطيب تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيسة دافكوفا، وتمنياته للشعب المقدوني بمزيد من التقدم والازدهار.
وبدورها طلبت الرئيسة دافكوفا نقل تحيّاتها وتقديرها إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وأشادت بسياسة جلالة الملك الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، مُبديةً اهتمام حكومة مقدونيا الشمالية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع الأردن في شتى المجالات، ومُتمنيةً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد من الجانب المقدوني مدير مكتب الشؤون الخارجية برئاسة الجمهورية تيموسلاف هريستوف، ومستشار رئيسة الجمهورية لشؤون العلاقات العامة أليكساندر غورتشيسكي، ومديرة إدارة الدول غير الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية مايا أبوستولوفا.
ونقل السفير الخطيب تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيسة دافكوفا، وتمنياته للشعب المقدوني بمزيد من التقدم والازدهار.
وبدورها طلبت الرئيسة دافكوفا نقل تحيّاتها وتقديرها إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وأشادت بسياسة جلالة الملك الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، مُبديةً اهتمام حكومة مقدونيا الشمالية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع الأردن في شتى المجالات، ومُتمنيةً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد من الجانب المقدوني مدير مكتب الشؤون الخارجية برئاسة الجمهورية تيموسلاف هريستوف، ومستشار رئيسة الجمهورية لشؤون العلاقات العامة أليكساندر غورتشيسكي، ومديرة إدارة الدول غير الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية مايا أبوستولوفا.
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