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السفير حازم الخطيب يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم للأردن لدى مقدونيا الشمالية

السفير حازم الخطيب يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم للأردن لدى مقدونيا الشمالية

2025-06-05 12:20:28
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قدّم السفير حازم الخطيب، الأربعاء، أوراق اعتماده إلى رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية غوردانا سيلجانوفسكا دافكوفا، سفيرا معتمدا وغير مقيم للأردن لدى جمهورية مقدونيا الشمالية، خلال مراسم أُقيمت في مقر رئاسة الجمهورية في العاصمة المقدونية سكوبيه.
ونقل السفير الخطيب تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيسة دافكوفا، وتمنياته للشعب المقدوني بمزيد من التقدم والازدهار.
وبدورها طلبت الرئيسة دافكوفا نقل تحيّاتها وتقديرها إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وأشادت بسياسة جلالة الملك الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، مُبديةً اهتمام حكومة مقدونيا الشمالية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع الأردن في شتى المجالات، ومُتمنيةً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد من الجانب المقدوني مدير مكتب الشؤون الخارجية برئاسة الجمهورية تيموسلاف هريستوف، ومستشار رئيسة الجمهورية لشؤون العلاقات العامة أليكساندر غورتشيسكي، ومديرة إدارة الدول غير الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية مايا أبوستولوفا.

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