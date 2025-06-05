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السير تكشف سبب الأزمة المرورية في أبو علندا

السير تكشف سبب الأزمة المرورية في أبو علندا

2025-06-05 12:20:28
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اوضحت إدارة السير ان الاثر المروري في منطقة ابو علندا بسبب انسكاب لمادة الزيوت من احد المركبات في المنطقة

وقالت إدارة السير ان مجموعاتها في الموقع للدلالة والارشاد وجاري التعامل مع آثار الزيوت على الطريق من قبل الجهات المعنية.

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