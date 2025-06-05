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وزير الأوقاف: عملية تفويج بعثة الحج الأردنية لعرفات مستمرة حتى منتصف الليل

وزير الأوقاف: عملية تفويج بعثة الحج الأردنية لعرفات مستمرة حتى منتصف الليل

2025-06-05 12:20:28
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكّد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة؛ مساء الأربعاء؛ جاهزية مخيمات بعثة الحج الأردنية في عرفات ومنى.
وأضاف في تصريحات صحفية قبيل تفويج البعثة الإعلامية إلى عرفات أن عملية التفويج لعرفات مستمرة حتى منتصف الليل؛ منوّها لوجود دروس وعظ وإرشاد للحجاج في عرفات إضافة لتوفر الطعام والشراب ومكيفات التبريد.
وجدّد التأكيد على ضرورة عدم الخروج من خيم عرفات تحديدا في ساعات الحرّ من العاشرة صباحا وحتى الخامسة عصرا.


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