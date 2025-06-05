وزير الأوقاف: عملية تفويج بعثة الحج الأردنية لعرفات مستمرة حتى منتصف الليل

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وزير الأوقاف: عملية تفويج بعثة الحج الأردنية لعرفات مستمرة حتى منتصف الليل
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكّد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة؛ مساء الأربعاء؛ جاهزية مخيمات بعثة الحج الأردنية في عرفات ومنى.
وأضاف في تصريحات صحفية قبيل تفويج البعثة الإعلامية إلى عرفات أن عملية التفويج لعرفات مستمرة حتى منتصف الليل؛ منوّها لوجود دروس وعظ وإرشاد للحجاج في عرفات إضافة لتوفر الطعام والشراب ومكيفات التبريد.
وجدّد التأكيد على ضرورة عدم الخروج من خيم عرفات تحديدا في ساعات الحرّ من العاشرة صباحا وحتى الخامسة عصرا.
وأضاف في تصريحات صحفية قبيل تفويج البعثة الإعلامية إلى عرفات أن عملية التفويج لعرفات مستمرة حتى منتصف الليل؛ منوّها لوجود دروس وعظ وإرشاد للحجاج في عرفات إضافة لتوفر الطعام والشراب ومكيفات التبريد.
وجدّد التأكيد على ضرورة عدم الخروج من خيم عرفات تحديدا في ساعات الحرّ من العاشرة صباحا وحتى الخامسة عصرا.
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