رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد العمليات الخاصة الفرنسية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة اليوم الأربعاء، قائد العمليات الخاصة الفرنسية اللواء ميشيل ديلبيت والوفد المرافق.



وجرى خلال اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون العسكري في مجالات التدريب وتطوير القدرات الدفاعية، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال العمليات الخاصة، إضافة إلى استعراض سبل تنسيق الجهود لمواجهة التهديدات الأمنية الراهنة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



حضر اللقاء الملحق الدفاعي الفرنسي في عمان، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.