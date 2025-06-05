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الدفاع المدني يتعامل مع 1485 حادثاً متنوعاً خلال 24 ساعة

الدفاع المدني يتعامل مع 1485 حادثاً متنوعاً خلال 24 ساعة

2025-06-05 12:19:54
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية مع 1485 حادثاً متنوعاً شملت حالات إسعاف وإنقاذ وإطفاء.


وأوضحت المديرية أن الحوادث تضمنت 1304 حالات إسعافية تم التعامل معها بمعدل زمن استجابة بلغ 7 دقائق و31 ثانية، و 111 حادث إنقاذ بمتوسط استجابة قدره 7 دقائق و37 ثانية، بالإضافة إلى 70 حادث إطفاء بمعدل استجابة 7 دقائق و38 ثانية.

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