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الدفاع المدني يتعامل مع 1485 حادثاً متنوعاً خلال 24 ساعة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية مع 1485 حادثاً متنوعاً شملت حالات إسعاف وإنقاذ وإطفاء.
وأوضحت المديرية أن الحوادث تضمنت 1304 حالات إسعافية تم التعامل معها بمعدل زمن استجابة بلغ 7 دقائق و31 ثانية، و 111 حادث إنقاذ بمتوسط استجابة قدره 7 دقائق و37 ثانية، بالإضافة إلى 70 حادث إطفاء بمعدل استجابة 7 دقائق و38 ثانية.
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