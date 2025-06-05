الدفاع المدني يتعامل مع 1485 حادثاً متنوعاً خلال 24 ساعة

وأوضحت المديرية أن الحوادث تضمنت 1304 حالات إسعافية تم التعامل معها بمعدل زمن استجابة بلغ 7 دقائق و31 ثانية، و 111 حادث إنقاذ بمتوسط استجابة قدره 7 دقائق و37 ثانية، بالإضافة إلى 70 حادث إطفاء بمعدل استجابة 7 دقائق و38 ثانية.

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