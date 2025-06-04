بينها 4 بلدان عربية.. ترمب يوقع إعلانًا بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى أمريكا

خبرني - أفادت شبكة "سي بي إس نيوز"، الأربعاء، نقلًا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترمب وقّع إعلانًا رئاسيًا يقضي بحظر دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة.

وبحسب التقرير، يفرض الإعلان قيودًا كاملة على دخول مواطني 12 دولة هي: أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.

كما أشار التقرير إلى أن الإعلان يتضمن أيضًا قيودًا جزئية على مواطني 7 دول أخرى، على أن يبدأ سريان القرار اعتبارًا من الإثنين المقبل.

ويأتي هذا الإعلان ضمن توجهات ترمب المتشددة بشأن ملف الهجرة، حيث سبق أن فرض، خلال ولايته الأولى، حظرًا على دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهو القرار الذي خضع لعدة مراجعات قبل أن تصادق عليه المحكمة العليا الأمريكية عام 2018.

وقد ألغى الرئيس السابق جو بايدن هذا الحظر في عام 2021، واصفًا إياه بأنه "وصمة عار على الضمير الوطني".

وفي 20 يناير، وقّع ترمب أمرًا تنفيذيًا يقضي بتكثيف إجراءات الفحص الأمني على الراغبين في دخول البلاد من الأجانب، مع توجيه أعضاء إدارته لتقديم قائمة بالدول التي تعاني من "نقص كبير في معلومات التدقيق والفحص" بحلول 21 مارس، تمهيدًا لتعليق السفر منها كليًا أو جزئيًا.

وتأتي هذه الخطوات في إطار حملة جديدة على الهجرة، أطلقها ترمب في بداية ولايته الثانية، وكان قد أعلن عنها خلال خطاب ألقاه في أكتوبر 2023، حيث تعهد بتقييد دخول أشخاص من قطاع غزة، ليبيا، الصومال، سوريا، اليمن، و"أي مكان آخر يهدد أمن الولايات المتحدة"، على حد تعبيره.