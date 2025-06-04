الأردنيون يترقبون فرحة تاريخية بالتأهل إلى المونديال

خبرني - يترقب الأردن باهتمام كبير، إنجازا تاريخيا وغير مسبوق، يتمثل بتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى كأس العالم 2026، عندما يخوض مباراة مهمة أمام نظيره العماني في مسقط، في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من تصفيات الدور الحاسم المؤهل للمونديال.

ويلتقي "النشامى" الخميس، الساعة 7 مساء بتوقيت الأردن نظيره العُماني، على ستاد مجمع قابوس الدولي، ضمن منافسات الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2026، والتي قد يتمخض عنها التأهل إلى المونديال في حال فوز النشامى، وخسارة العراق أمام كوريا الجنوبية.

وفي حال تغير النتائج فإن المنتخب ينتظر الثلاثاء المقبل المباراة الأخيرة أمام نظيره العراقي، على ستاد عمّان الدولي في مدينة الحسين للشباب لحسم التأهل.

وتحظى المباراة باهتمام كبير، حيث يتوقع أن يتزامن موعد المباراة مع اختفاء واضح لمشهد الازدحامات في الشوارع، نتيجة انشغال الجمهور بمتابعة المباراة، خاصة في المقاهي و أماكن الشاشات العامة التي أمر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بتخصيصها لتوفير حضور مجاني للجماهير المنشغلة بالمباراة.

وأجرى المنتخب مرانه الأخير مساء الأربعاء على ملعب اللقاء، بقيادة المدرب جمال سلامي، حيث ارتكزت التدريبات على بعض الجمل الفنية استعدادا للمواجهة.

يذكر أن منتخب النشامى يشارك بتصفيات الدور الحاسم من التصفيات المونديالية لحساب المجموعة الثانية، حيث يحل بالمركز الثاني برصيد 13 نقطة، خلف المتصدر كوريا الجنوبية بـ16، ثم العراق ثالثا بـ12، وعُمان 10، فلسطين 6، والكويت سادسا بـ5 نقاط.

وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الأفرقة أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.