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امرأة رائعة

امرأة رائعة

2025-06-04 08:06:48
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بكل‭ ‬حب‭ ‬وأمل‭ ‬وتفاؤل‭ ‬قالت‭ ‬المرأة‭ ‬الرائعة‭ ‬بمرح‭ ‬ممزوج‭ ‬بألم‭ ‬غريب‭: ‬أحب‭ ‬أن‭ ‬أصور‭ ‬وأنا‭ ‬أمارس‭ ‬هوايتي‭ ‬وشغفي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دقيقة‭ ‬أكون‭ ‬فيها‭ ‬لست‭ ‬مريضة‭ ‬ولا‭ ‬أشعر‭ ‬بأي‭ ‬ألم‭ ‬لأنني‭ ‬لا‭ ‬أضمن‭ ‬جسدي‭ ‬فقد‭ ‬ينهار‭ ‬غدا‭ ‬أو‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬ويغمى‭ ‬علي،‭ ‬ولكن‭ ‬بما‭ ‬أنني‭ ‬صاحية‭ ‬اليوم‭ ‬فسأصور‭ ‬بكل‭ ‬حب‭..‬

تلك‭ ‬كانت‭ ‬كلمات‭ (‬المرأة‭ ‬الرائعة‭) ‬عندما‭ ‬عاتبتها‭ ‬أختها‭ ‬وقالت‭ ‬لها‭: ‬أختي‭ ‬بالأمس‭ ‬كنا‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬الخوف‭ ‬والقلق‭ ‬عليك‭ ‬لأنه‭ ‬أغمي‭ ‬عليك‭ ‬من‭ ‬شدة‭ ‬الألم،‭ ‬واليوم‭ ‬أراك‭ ‬تصورين‭ ‬وتضحكين‭ ‬وكأن‭ ‬حياتك‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬ألم‭ ‬جسدي‭ ‬أو‭ ‬نفسي؟

هل‭ ‬تعلمون‭ ‬لماذا‭ ‬أسميتها‭ ‬المرأة‭ ‬الرائعة؟‭ ‬لأنها‭ ‬مازالت‭ ‬قوية‭ ‬وصامدة‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬قسوة‭ ‬الحياة‭ ‬عليها،‭ ‬فقد‭ ‬ربت‭ ‬أطفالها‭ ‬بنفسها،‭ ‬وحفرت‭ ‬في‭ ‬الصخر‭ ‬حتى‭ ‬وفرت‭ ‬لهم‭ ‬حياة‭ ‬كريمة،‭ ‬كانت‭ ‬لهم‭ ‬الأم‭ ‬والأب،‭ ‬والشهادة‭ ‬لله‭ ‬أحسنت‭ ‬تربيتهم‭ ‬وأصبحوا‭ ‬نعم‭ ‬الأبناء‭ ‬والبنات‭.. ‬التزام‭ ‬وأخلاق‭ ‬عالية،‭ ‬وعندما‭ ‬كبرت‭ ‬وشعرت‭ ‬بأنه‭ ‬وقت‭ ‬الراحة،‭ ‬ابتلاها‭ ‬الله‭ ‬بمشكلة‭ ‬جعلتها‭ ‬تمرض‭ ‬وتتعب‭ ‬جسديا،‭ ‬ولم‭ ‬يتوقف‭ ‬ألمها‭ ‬عند‭ ‬حد‭ ‬المرض‭ ‬بل‭ ‬أراد‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يمتحن‭ ‬قوتها‭ ‬أكثر‭ ‬فاكتشفت‭ ‬أن‭ ‬ورداتها‭ ‬الثلاث‭ ‬وفلذات‭ ‬قلبها‭ ‬الجميلات‭ ‬مصابات‭ ‬بالمرض‭ ‬الشرير‭ ‬الخبيث،‭ ‬ليدخلن‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭.. ‬ولكن‭ ‬رحمة‭ ‬الله‭ ‬وقوة‭ ‬إيمانهن‭ ‬وتربيتهن‭ ‬الرائعة‭ ‬جعلتهن‭ ‬يواجهن‭ ‬ويحاربن‭ ‬المرض‭ ‬بكل‭ ‬قوة‭ ‬وأمل‭ ‬حبا‭ ‬للحياة‭ ‬فاستطعن‭ ‬التغلب‭ ‬عليه‭ ‬والتخلص‭ ‬منه‭.‬

هل‭ ‬انهرن‭ ‬ودخلن‭ ‬في‭ ‬متاهة‭ ‬الكآبة‭ ‬والحزن؟‭ ‬يمكن‭ ‬قليلا،‭ ‬فهن‭ ‬في‭ ‬الأخير‭ ‬بشر،‭ ‬ولكن‭ ‬قوة‭ ‬إيمانهن‭ ‬وحبهن‭ ‬الحقيقي‭ ‬للحياة‭ ‬ولبعضهن‭ ‬البعض‭ ‬جعلاهن‭ ‬جميعا‭ ‬يقفن‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬هذا‭ ‬الابتلاء،‭ ‬وكل‭ ‬واحدة‭ ‬تحاول‭ ‬أن‭ ‬تخفف‭ ‬عن‭ ‬الأخرى‭.‬

في‭ ‬ملحمة‭ ‬حب‭ ‬رائعة‭ ‬كانت‭ ‬الأم‭ ‬تحاول‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قوية‭ ‬وتخفف‭ ‬عن‭ ‬بناتها،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬البنات‭ ‬يحاولن‭ ‬بكل‭ ‬حب‭ ‬أن‭ ‬يخففن‭ ‬الألم‭ ‬عن‭ ‬أمهن‭ ‬الغالية‭..‬

لم‭ ‬يكن‭ ‬غريبا‭ ‬علي‭ ‬أن‭ ‬أسمع‭ ‬قصة‭ ‬هذه‭ ‬المرأة‭ ‬الرائعة‭ ‬وكفاحها‭ ‬مع‭ ‬بناتها‭ ‬ضد‭ ‬صعاب‭ ‬الحياة‭ ‬والمرض‭ ‬الشرير،‭ ‬لأنني‭ ‬أعرف‭ ‬أن‭ (‬المرأة‭ ‬الرائعة‭) ‬هي‭ ‬ابنة‭ (‬فاطمة‭) ‬تلك‭ ‬المرأة‭ ‬العظيمة‭ ‬التي‭ ‬ربت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬بنتا‭ ‬وولدا‭ ‬بكل‭ ‬قوة‭ ‬وحب‭ ‬وأوصلتهم‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬المراتب،‭ ‬لذلك‭ ‬تأكدت‭ ‬أن‭ (‬فاطمة‭) ‬كانت‭ ‬النخلة‭ ‬القوية‭ ‬ذات‭ ‬الجذور‭ ‬العميقة‭ ‬والقوية‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬ثمرها‭ ‬الجميل‭ ‬إحدى‭ ‬بناتها‭ ‬اصبحت‭ ‬امرأة‭ ‬رائعة‭ ‬وأمًّا‭ ‬قوية‭ ‬لبنات‭ ‬قويات‭ ‬ورائعات‭.‬

يا‭ ‬رب‭ ‬اشفهن‭ ‬جميعا‭.‬

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