أسماء الأحمد ومحمد أهلي يستكشفان تاريخ الإمارات بـ"جذور الحجر"

MENAFN - Al-Bayan) من وحي الطبيعة الإماراتية الساحرة، استلهم الثنائي الفنانة أسماء يوسف الأحمد والمصور والرحالة محمد أحمد أهلي فكرة مشروعهما الفائز بـ((منحة الأبحاث)) الخاصة بمتحف الاتحاد، الهادفة إلى دعم الدراسات المبتكرة المتعلقة باستكشاف التاريخ والثقافة والهوية الإماراتية، ليوثِّقا أنواع النباتات الجبلية البرية عبر الجمع بين علم النبات والتاريخ الشفهي، والتصوير والتعبير الفني.

ومن خلال الدراسة التي تُبرز الأهمية البيئية والثقافية للطبيعة الوعرة في الإمارات، يسعى الباحثان إلى تقديم منظور جديد لتفاعل الجمهور مع التراث الطبيعي، ليتم تتويج المشروع في النهاية بإصدار موسوعة فنية متكاملة باللغتين العربية والإنجليزية.

علاقة صامتة

وكشفت الفنانة أسماء يوسف الأحمد، لـ((البيان))، عن سبب اختيارها موضوع ((جذور الحجر: تأملات في مشاهد نبات جبال حجر الإمارات)) الذي يرتبط بجذورها الشخصية ونشأتها بين الطبيعة الجبلية في دولة الإمارات، وتحديداً في رأس الخيمة، قائلةً: ((لطالما جذبتني العلاقة الصامتة بين الإنسان والنبات، وكيف تتحول الجبال إلى خزان للذاكرة والمعرفة البيئية)).

وأوضحت أسماء أن المشروع يمثل محاولة لإعادة قراءة هذه العلاقة من منظور بصري وإنساني، يسرد الحكاية النباتية للجبل، ويستحضر ما نسيه التوسع العمراني السريع، منوهةً بأن فوزها هي وزميلها في المشروع، المصور والرحالة محمد أحمد أهلي، بالمنحة شكَّل لهما دفعة معنوية ومؤسسية مهمة.

وأضافت: ((أتاح لنا الفوز مساحة من الوقت والموارد للتركيز على البحث والتأمل والإنتاج الفني بشكل أكثر عمقاً))، مؤكدةً أن ((الانضمام إلى مشروع وطني بإشراف متحف الاتحاد يعزز من قيمة ما نقدمه، ويمنح مسيرتنا الإبداعية بعداً بحثياً وتوثيقياً يعكس التزامنا تجاه البيئة والهوية والثقافة المحلية)).

ووصفت المبادرة التي أطلقتها هيئة الثقافة والفنون في دبي بأنها تمثل خطوة جريئة ومُلهمة نحو دمج البحث العلمي بالإنتاج الثقافي والفني، موضحةً أن هذا التوجه مهم لبناء أرشيف حيّ ومعاصر يعكس تنوع الإمارات وثراءها البيئي والثقافي.

وأردفت: ((رؤية هيئة الثقافة والفنون في دبي لتمكين الباحثين من خلفيات متعددة تفتح الباب أمام سرديات جديدة ومعمّقة، وتدفعنا للتفكير في البحث ليس كأداة أكاديمية فقط، بل كفعل إبداعي ومجتمعي يعكس واقعنا المحلي ويتجاوزه إلى حوارات عالمية)).

من جانبه، أوضح المصور والرحالة محمد أحمد أهلي أن اختياره لموضوع البحث جاء من منطلق اهتمامه بجبال الحجر التي تحتضن نباتات نادرة وفريدة لا تُشاهد في مناطق أخرى من الإمارات، مشيراً إلى أنها بمثابة متحف طبيعي مفتوح للنباتات التي تكيفت مع تضاريس صعبة ومناخات قاسية.

وقال: ((هذا القرب الجغرافي والمعرفي من جبال الحجر جعلها نقطة انطلاق طبيعية لمشروعنا البحثي، كما أن ارتباطي العميق بالطبيعة ورحلتي الطويلة في استكشافها جعلا هذا المجال يلامسني شخصياً ويحفزني على الغوص في تفاصيله)).

ورأى أن الفوز بمنحة الأبحاث شكَّل نقطة تحول بالنسبة إليه، وأتاح له دمج الشغف بالمغامرة والتصوير مع البحث العلمي والتوثيق الثقافي، مضيفاً: ((أنا متسلق جبال ومصور محترف منذ أكثر من 12 عاماً، وكثيراً ما تساءلت: ماذا لو تهت في الطبيعة؟ كيف يمكن أن تكون النباتات وسيلة للبقاء؟)).

وأكد أن هذا المشروع لم يكن مجرد توثيق للنباتات، بل رحلة لفهم المعرفة الشفوية المتوارثة عن استخدامات النباتات في الغذاء والعلاج، وهو ما يضيف قيمة إنسانية وثقافية كبيرة له وللمجتمع الجبلي الذي يتفاعل معه، مشيداً بمبادرة ((دبي للثقافة)) التي يرى أنها ترسم ملامح مستقبل واعد للبحث الثقافي والعلمي في الدولة.

ولفت إلى أن هذه الخطوة الاستراتيجية تعكس وعياً عميقاً بأهمية التوثيق والحفاظ على الموروث، وتشكِّل دعماً حقيقياً للمبدعين والباحثين، مبيناً أن الاستثمار في مثل هذه المشاريع ضروري لترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز مكانة الإمارات بصفتها مركزاً للثقافة والابتكار على مستوى المنطقة.