غالية ناصر العنزي بطلة الكويت في تحدي القراءة العربي

MENAFN - Al-Bayan) فازت الطالبة غالية ناصر العنزي بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته التاسعة على مستوى دولة الكويت، في ختام تصفيات شارك فيها 213771 طالباً وطالبة من 835 مدرسة، وتحت إشراف 1515 مشرفاً ومشرفة.

وجرى تتويج الطالبة غالية ناصر العنزي من الصف العاشر في مدرسة أم حبيب بنت العاص التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية، خلال الحفل الختامي للدورة التاسعة من التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، الذي شهدته الكويت العاصمة، بحضور المستشار حمد المنصوري القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات لدى الكويت، ومريم العنزي الوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية الكويتية، ومديري عموم المناطق التعليمية في دولة الكويت، وعدد كبير من المسؤولين والتربويين في قطاع التربية والتعليم، إضافة إلى أولياء أمور الطلاب والطالبات المشاركين في تصفيات الدورة التاسعة من التحدي.

كما جرى خلال الحفل، تتويج فاطمة سالم محسن من منطقة الجهراء بلقب ((المشرفة المتميزة))، ومدرسة أبرق خيطان المتوسطة من منطقة خيطان بلقب ((المدرسة المتميزة)).

وأحرزت الطالبة رشا سلمان الخلف من الصف السابع في مدرسة النور التابعة لمنطقة السالمية المركز الأول في فئة أصحاب الهمم.

أوائل الكويت

وضمت قائمة العشرة الأوائل الذين صعدوا إلى التصفيات النهائية على مستوى دولة الكويت، بجانب الطالبة غالية ناصر العنزي كلاً من: حمود زيد العدواني من الصف الثاني عشر في ثانوية الأصمعي - بنين التابعة لمنطقة العاصمة، ورقية عقيل شهاب من الصف الحادي عشر في ثانوية 25 فبراير بنات (حولي)، وعدنان منصور العتيقي من الصف الحادي عشر في أكاديمية الموهبة (العاصمة)، وفاطمة علي محمد سلمان من الصف التاسع في مدرسة النجاة (التعليم الخاص)، وشروق محمد حسين رزق من الصف التاسع في مدرسة السفر (التعليم الخاص)، وسارة مشاري المطيري من الصف السادس في معهد الفروانية (التعليم الديني)، ويوسف شريف حامد من الصف الحادي عشر في ثانوية فهد الدويري بنين (حولي)، وحوراء مشعل الخالدي من الصف التاسع في مدرسة صفية المتوسطة للبنات (العاصمة)، وهبة الله أمين علي من الصف الثاني عشر في معهد الفروانية (التعليم الديني).

اهتمام بلغة الضاد

وأكد معالي المهندس سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي وزير التربية في دولة الكويت، أن الإقبال المتزايد من طلبة الكويت على المشاركة في تصفيات تحدي القراءة العربي، يعكس ما تحظى به المبادرة من تقدير واسع، ويجسد في الوقت ذاته اهتمام دولة الكويت، على المستويين الرسمي والمجتمعي بترسيخ ثقافة القراءة والاعتزاز بلغة الضاد في نفوس النشء ونشر ثقافة القراءة.

وأوضح أن وزارة التربية ماضية في جهودها لتحفيز الطلبة على تنمية معارفهم، وتزويدهم بالمهارات والأدوات التي تسهم في الارتقاء بمستواهم العلمي والثقافي.

وأشار معالي المهندس سيد جلال الطبطبائي إلى أن الدورة التاسعة من مبادرة تحدي القراءة العربي شهدت مشاركة غير مسبوقة من 213771 طالباً وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، تنافسوا على لقب بطل تحدي القراءة على المستوى الوطني، تمهيداً لتمثيل دولة الكويت في التصفيات النهائية التي تستضيفها إمارة دبي.

وأعرب معاليه عن ثقته بقدرة بطلة الكويت في الموسم التاسع الطالبة غالية ناصر العنزي على تحقيق مركز متقدم على المستوى العربي في ختام تحدي القراءة العربي 2025، مستلهمة النجاحات التي حققها أبناء الكويت في المواسم السابقة، وآخرها ما حققه الطالب سليمان الشميمري بحصوله على المركز الثالث من بين أكثر من 28 مليون مشارك في الدورة الماضية.

وهنأ معالي وزير التربية الكويتي الطلبة الأوائل والمشرفين والمدارس المتميزة، مثمناً جهود أولياء الأمور وكافة الكوادر التعليمية، التي كان لها بالغ الأثر في إنجاح مراحل التصفيات وتحقيق هذا الإنجاز النوعي بما يعكس التزام منظومة التعليم في الكويت بتمكين الطلبة من أدوات المعرفة، وتعزيز حضورهم الثقافي في المحافل التربوية الإقليمية والدولية.

تفاعل واسع

من جانبه، أكد الدكتور فوزان الخالدي مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية))، أن الدورة التاسعة من تحدي القراءة العربي تمثل نقلة نوعية في مسيرة التحدي، حيث سجلت أرقام مشاركة غير مسبوقة، وتفاعلاً واسع النطاق من الطلبة في 50 دولة حول العالم، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات الجديدة تعكس تكامل الجهود وانسجام الرؤى بين مؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)) والوزارات والمؤسسات المعنية بالتربية والتعليم في الدول المشاركة، وسعيها لتطوير مستوى الطلبة وتشجيعهم على التنافس المعرفي وإبراز قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية والتعبير عن الذات باللغة العربية.

وقال: ((مثلت المشاركة الكويتية جزءاً أساسياً من رحلة نجاح تحدي القراءة العربي منذ إطلاقه في العام 2015، حيث أسهم طلبة دولة الكويت الشقيقة بتميزهم وتفاعلهم، في إثراء هذه المبادرة في جميع دوراتها وسجلوا إقبالاً متصاعداً على المشاركة وهو ما تظهره أرقام تحدي القراءة العربي، حيث تمثل الحضور الكويتي في الدورة الأولى بـ15434 طالباً وطالبة، ليصل في الدورة التاسعة إلى 213771 طالباً وطالبة بنسبة زيادة تبلغ أكثر من 1285 %، وهذا يحسب لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز وفي مقدمتهم وزارة التربية في دولة الكويت)).

وأضاف: ((أتوجه بالتهنئة إلى الطالبة غالية ناصر العنزي بطلة الدورة التاسعة على مستوى دولة الكويت، وإلى أصحاب المراكز الأولى في جميع فئات التحدي، ولذوي الطلبة الفائزين والمشاركين والأسرة التعليمية الكويتية، وكل الشكر والتقدير لوزارة التربية في دولة الكويت الشقيقة)).

مشاركة قياسية

وحققت الدورة التاسعة من مبادرة تحدي القراءة العربي، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية))، مشاركة قياسية وصلت إلى 32 مليوناً و231 ألف طالب وطالبة، من 50 دولة يمثلون 132112 مدرسة، وبإشراف 161004 مشرفين ومشرفات.

ويهدف تحدي القراءة العربي الذي أطلق في دورته الأولى في العام الدراسي 2015 – 2016 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي.

كما يهدف التحدي إلى إنتاج حراك قرائي ومعرفي شامل، وترسيخ ثقافة القراءة باللغة العربية، لغة قادرة على مواكبة كل أشكال الآداب والعلوم والمعارف، وتشجيع الأجيال الصاعدة على استخدامها في تعاملاتهم اليومية، وتزويدهم بالمعرفة الضرورية للمساهمة في بناء مستقبل أفضل وصقل قدراتهم وشخصياتهم، وتمكينهم من الاطلاع على الثقافات الأخرى، بما يسهم في ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش وقبول الآخر.