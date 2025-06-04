تكريم الفائزين في "تحدي الإعلامي الصغير"

MENAFN - Al-Bayan) اختتم برنامج ((تحدي الإعلامي الصغير)) نسخته الثانية التي أُقيمت بالتعاون مع مدارس دبي – الخوانيج، حيث شملت تجارب الأداء والتدريب بمشاركة 60 طالباً وطالبة، وتم تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، لفئتي البنين والبنات.

وحظيت النسخة الثانية من البرنامج بإقبال كبير، حيث قال إبراهيم خادم، المشرف العام على البرنامج: ((لاحظنا شغفاً حقيقياً لدى المشاركين، وملَكات فطرية في التقديم والإلقاء والتعبير، تحتاج فقط إلى توجيه ودعم ونعمل على أن يكون البرنامج تجربة تعليمية متكاملة تُنمّي مهارات الخطاب، والوعي المجتمعي، والهوية الوطنية، بما يواكب تطلعات الإعلام الإماراتي الحديث)).

وأضاف: ((أمام الكاميرات والقارئ الآلي، قدّم الطلاب المشاركون أنفسهم كمذيعين واعدين، مستندين إلى المعلومات والتدريبات التي حصلوا عليها من مدرب البرنامج، الإعلامي عبدالله البغدادي، الذي ركّز في تدريباته العملية على التعامل مع الكاميرا، والقراءة السليمة، والتحكم بطبقات الصوت))، مبيناً أن التجهيزات الفنية التي وفرها البرنامج وضعت الطالب في بيئة إعلامية حقيقية، تساعده على التعرف إلى آلية العمل وتنمية مهاراته، مؤكداً أن ما يُقدم في هذا التحدي هو تمكين مبكر لهذا الجيل ليكون جزءاً فاعلاً في المستقبل.

وقد حازت اللغة العربية على حيز مهم في معايير اختيار الفائزين، نظراً لأهمية هذا الجانب في تحقيق النطق السليم واللغة الصحيحة.

وقالت وداد الشريف، مُدرّسة اللغة العربية في مدارس دبي – الخوانيج: ((إن مبادرة ((تحدي الإعلامي الصغير)) تمثل فرصة لتعزيز مهارات اللغة العربية لدى الطلبة، في سياق تطبيقي ممتع، حيث يتعلمون فنون التحدث أمام الكاميرا، ما يعزز ثقتهم بأنفسهم، ويوسّع مداركهم، ويربطهم أكثر بلغتهم وهويتهم)).

وأضافت: ((هذا ما يجعل من تعلم اللغة العربية تجربة حية وتفاعلية تتجاوز جدران الصفوف الدراسية)).