الغواص الصغير سلطان يكتب حكايته مع الأعماق

MENAFN - Al-Bayan) في عمرٍ لا يتجاوز الحادية عشرة، يحمل الطفل الإماراتي سلطان المهيري، شغفاً عميقاً بالبحر، لا يختلف عن عشق المحترفين الذين قضوا عقوداً تحت الأمواج. سلطان أحمد المهيري، طالب في الصف الخامس، يُعد من أصغر أعضاء فريق دبي للغوص التطوعي، ويشارك بانتظام في حملات تنظيف الشواطئ والموانئ، جامعاً بين هوايته في الغوص وشغفه بحماية البيئة البحرية. بدأت رحلته منذ أن كان رضيعاً، حيث تظهر صوره وهو يشارك والدته وأشقائه في فعاليات بحرية منذ أن كان عمره 11 شهراً، وكان يرافق والده في رحلات الصيد منذ سن الرابعة. تلك الذكريات المبكرة شكلت دافعاً قوياً جعله يكتشف حباً مبكراً للبحر والغوص.

((البيان)) التقت الغواص الصغير سلطان ليروي تفاصيل رحلته المُلهِمة مع الغوص والعمل البيئي، وتطلعاته بأن يصبح عالم أحياء بحرية وسفيراً للبيئة، يحمل رسالة الاستدامة إلى أطفال العالم، متسلحاً بروح المسؤولية وحب الوطن.

رخصة الغوص

يحكي سلطان عن أولى خطواته في عالم الغوص، قائلاً إنه كان يغوص دون معدات في مياه لا تتجاوز الثلاثة أمتار، مدفوعاً برغبته في استكشاف قاع البحر ومشاهدة الحياة البحرية وحطام السفن. كان يتوق للحصول على رخصة غوص، لكنه لم يكن قد بلغ السن القانونية بعد.

وعندما بلغ الثامنة، التحق بدورة غوص محدودة في المياه المغلقة بعمق لا يتجاوز أربعة أمتار، لتكون نقطة انطلاقه نحو الحلم. وفي سن العاشرة، نال رخصة الغوص في المياه المفتوحة، فشعر بسعادة غامرة وهو يحقق حلمه، ويبدأ في استكشاف الأعماق، والكائنات البحرية، ومواقع الغوص في مختلف أنحاء الدولة.

ويستعيد سلطان بعض المواقف التي لا تفارق ذاكرته خلال مشاركته في حملات تنظيف البحر، منها رؤيته لأسراب الدلافين لأول مرة في إحدى غوصاته في بحر دبي، إضافة إلى موقف مؤثر عندما نجح في إنقاذ كائنات بحرية علقت في مخلفات بلاستيكية وشباك صيد مهملة. ويؤكد أنه يمارس هذا العمل التطوعي أسبوعياً ضمن فريق دبي للغوص التطوعي، بدافع حبه للبيئة البحرية ورغبته في حمايتها.

الدراسة والهواية

ورغم شغفه الكبير بالبحر، يحرص على التوازن بين هوايته ودراسته، حيث يخصص عطلة نهاية الأسبوع للغوص، بينما يكرس أيام الأسبوع للدراسة. ويوضح، أغوص فقط في عطلة نهاية الأسبوع، وغالباً يوم السبت، أما الأحد فهو للراحة والاستعداد للمدرسة. أما في أيام الأسبوع فأركز على دراستي وأمنحها الأولوية.

ويوجهه رسالة توعوية لأقرانه من الأطفال، داعياً إياهم إلى تقليل استخدام المواد البلاستيكية خصوصاً عند زيارة الشواطئ، والمشاركة في الفعاليات البيئية لاكتساب الخبرة، والمساهمة في حماية البيئة البحرية.

يتحدث سلطان بفخر عن والده الذي يعتبره قدوته الأولى في حب البحر والعمل التطوعي، قائلاً: إنه تعلم منه الغوص والصيد وقيادة القوارب، بل ورافقه في إصلاح المعدات والأعمال الميكانيكية، كونه مهندساً ميكانيكياً. ويضيف، تعلمت منه الصبر، ومساعدة الآخرين دون مقابل، واحترام جميع الناس مهما اختلفت جنسياتهم أو دياناتهم، وهذا ما تعلمناه أيضاً من قيادتنا في دولة الإمارات.

وعن شعوره بعد كل عملية تنظيف بحرية ناجحة، يقول إنه يشعر بسعادة لا توصف ورضا داخلي كبير، وكأن الكائنات البحرية تشكره بطريقتها الخاصة.

كما يشعر بمتعة أكبر أثناء الغوص في مواقع نظيفة، خالية من الحبال والشباك العالقة.

يحب سلطان أن يشارك زملاءه في المدرسة بقصصه البحرية، ويعرض عليهم صوراً ومقاطع فيديو توثق مغامراته في أعماق البحر.

ويقول: إن معلميه وزملاءه يستمعون إليه بإعجاب، خصوصاً أن بعضهم من هواة الغوص، ويستغربون من إلمامه الكبير بهذا المجال في سن مبكرة. كما يحلم بأن يصبح عالم أحياء بحرية، وسفيراً للبيئة البحرية، ليساهم في مواجهة تحديات تغير المناخ، خصوصاً تلك المتعلقة بالبحار والمحيطات. ويضع هدفاً واضحاً لنفسه؛ أن يتفوق في دراسته، ويلتحق بأفضل الجامعات في هذا المجال، ويواصل إثراء معرفته من الآن من خلال المشاركة في الورش والمؤتمرات والفعاليات البيئية المتعلقة بالطفل والاستدامة.

وفي ختام حديثه، يوجه سلطان رسالة إلى الأطفال في جميع أنحاء العالم، قائلاً: لا تأخذوا من البحر المتعة فقط، بل امنحوه من أفكاركم وإبداعاتكم وابتكاراتكم، لنحدّ من التلوث ونحمي كوكبنا الأزرق.