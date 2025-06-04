مبنى محطة الحجاز.. رمز من رموز دمشق الحضارية

MENAFN - Al-Bayan) على مسافة قصيرة غرب سوق الحميدية الشهير بدمشق، يتموضع مبنى محطة الحجاز التاريخي، الذي يزيد عمره على قرن ونيف، ليشكل أحد الرموز التي تدل على الأهمية الحضارية للمدينة على مر العصور.

المحطة، التي صممها مهندس إسباني، مازج بها فن العمارة الإسلامية بالأوروبية، ارتبط وجودها بالخط الحجازي الواصل بين دمشق والمدينة المنورة، حيث أسهم هذا المشروع الاستراتيجي في اختزال رحلة الحج الطويلة إلى 5 أيام فقط، وزيادة عدد الحجاج لنحو 8 سنوات من الزمن، وليظهر مكانة دمشق، التي كانت نقطة تجمع الحجاج القادمين من آسيا.

تحفة معمارية

تقول الباحثة في تاريخ دمشق، إلهام محفوض، إن ((مبنى محطة الحجاز، يعتبر من أجمل التحف المعمارية الماثلة إلى يومنا هذا، ولها عشاقها من الذواقة والمهتمين بتفاصيل ذاكرة دمشق، أيام الحج لبيت الله الحرام)).

وأضافت محفوض أن ((المحطة من تصميم المهندس الإسباني الأصل، فرناندو دي أراندا، حيث استطاع أن يجمل هذا الصرح، بأن زاوج بين روح الشرق بنكهة أوروبية، فهذا البناء شاهد حي على الإبداع والإتقان)).

واجهة

وتوضح محفوض أن ((المحطة تحتوي على ديكورات خشبية، كانت تبرعات من عائلة الدهان للمحطة، وعمرها أكثر من 120 عاماً)).

فكرة

تقول محفوض إن ((محطة الحجاز ارتبطت بالخط الحديدي الواصل بين دمشق والمدينة المنورة، حيث تنوعت المصادر والمراجع حول تحديد جهة صاحب فكرة إنشاء الخط الحديد الحجازي، فمنهم من أرجع الفكرة إلى ملكة بريطانيا فيكتوريا، والتي أرسلت رسالة للسلطان عبد الحميد الثاني، توضح أن رعاياها المسلمين في الهند، يعانون الكثير أثناء أداء فريضة الحج، ومنهم من يُرجع الفكرة للمهندس الأمريكي الألماني مارنز، إلا أنه من الجدير ذكره، ما وثقه السلطان عبد الحميد الثاني في مذكراته (أخيراً تحقق الخط الحجازي، ذلك الحلم الذي طالما راشد مخيلتي))).

وتابعت أنه ((لعل من أهم دوافع إنجاز هذا المشروع، هو تخفيف الأعباء والمشاق التي كانت تعترض حجاج بيت الله الحرام، أثناء ذهابهم من دمشق للمدينة المنورة، فجاء هذا المشروع خدمة للإسلام)).

وأردفت ((كانت خطة السلطان عبد الحميد الثاني، مع أحمد عزت باشا، لتمويل المشروع، هي اقتطاع عشر من رواتب موظفي السلطنة العثمانية، إذ لم يعترضوا على هذا القرار، لأنهم كانوا معتبرين أن هذا واجب وطني وديني، كما كانت من ضمن المقترحات، بيع ألقاب مثل لقب بيك وباشا، ووصلت قيمة اللقب إلى 200 ليرة ذهبية عثمانية، بالإضافة إلى استصدار طوابع للبيع، عدا أنه تم إرسال للمناطق الإسلامية رسائل، تحث على دعم المشروع، فاستجاب والي مصر، عباس حلمي، كما استجاب مسلمو الهند، وعرض السلطان أوسمة للمتبرعين)).

إنجاز

تقول محفوض إن ((العمل بمشروع الخط الحجازي من دمشق، بدأ بعام 1900، وكان يتم استخدام الطريق مباشرة، عندما ينتهي كل جزء، وتم تقسيمه لمراحل، فمن دمشق إلى درعا 1900 - 1903، ومن ثم إلى حيفا بعام 1905، وبعام 1906، وصلوا إلى مدائن صالح، وبعام 1908، وصلوا إلى المدينة المنورة، رغم كل الصعوبات التي واجهوها، مثل التضاريس، ونقص المياه، والحر الشديد ووجود البدو)).

وتابعت محفوض أن ((أول قطار انطلق من دمشق إلى المدينة المنورة في 22 أغسطس 1908، ورحلة الحجاج كانت تستغرق 40 يوماً، وبالقطار أصبحت 5 أيام))، لافتة إلى أن ((عدد الحجاج قبل بدء عمل القطار كان 80 ألفاً، وبعد القطار وصل عدد حجاج بيت الله الحرام إلى 300 ألف)).

وأردفت ((صاحب افتتاح سكة حديد الحجاز، إضاءة المدينة المنورة لأول مرة بالتاريخ، فتم إنارة المسجد النبوي، واستمر هذا المشروع ونقل الحجاج وبضائعهم حتى 1916)).

معارض

وتشير الباحثة محفوض إلى أن ((المحطة تحتوي على عدة متاحف، وهي المتحف الحي، الذي يضم تجهيزات مهمة، ومجموعة من المخارط العملاقة لخرط دواليب القطارات، ومتحف القاطرات البخارية في الهواء الطلق، ويضم 14 قاطرة بخارية، مع شروحات توضح المنشأ، وقدرتها على استيعاب المسافرين، متحف المقتنيات الأثرية، الذي يجمع كل ما له علاقة بأدوات وقطع التذاكر، عدا قسماً للوثائق التاريخية، كما يُعرض في بهو المحطة صور فوتوغرافية وفوانيس وموجودات ترصد تاريخ النقل السككي)).