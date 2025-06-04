جزيرة في نهر "تتجول" بين إسبانيا وفرنسا

جزيرة في نهر "تتجول" بين إسبانيا وفرنسا
خلال الاحتفال الرسمي الذي يقام مرتين سنوياً، يقوم ممثلون من الجانبين بتسليم الجزيرة وسط مراسم عسكرية مهيبة، حيث يتم تبديل الأعلام الوطنية. وعلى الرغم من تسميتها، لا تعيش فيها أي طواويس، وتظل مغلقة أمام الزوار معظم أيام السنة، حيث لا يسمح بالزيارة سوى للوفود الرسمية والعسكرية خلال مراسم التسليم.
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