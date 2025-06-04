"سلاح غير تقليدي" لمواجهة السرطان

MENAFN - Al-Bayan) توصل باحثون من جامعة ميشيغان إلى طريقة غير تقليدية لتعزيز قدرة الجهاز المناعي على محاربة الأورام السرطانية، باستخدام بروتين مستخلص من فيروس هربس يصيب قرود السنجاب، وفق موثع ((غيزمود)).

وأعلن الباحثون في دراسة حديثة عن نجاحهم في هندسة بروتين مستخلص من هذا الفيروس، حيث أظهر قدرة مدهشة على تعزيز كفاءة الخلايا المناعية في مكافحة الأورام السرطانية.

ويعمل هذا البروتين، الذي يحمل اسم ((تي آي بي)) (TIP)، على إطالة عمر خلايا T المناعية (الخلايا التائية) التي تشكل خط الدفاع الأول ضد السرطانات والعدوى.

ومن خلال تحفيز إنتاج بروتين STAT5 داخل هذه الخلايا، نجح البروتين المعدل في تعزيز قدرتها على البقاء والاستمرار في مهاجمة الخلايا السرطانية لفترات أطول.

وفي التجارب المخبرية، لوحظت نتائج مبشرة عند اختبار البروتين على فئران مصابة بسرطاني الجلد (الميلانوما) والغدد الليمفاوية، حيث أظهرت النتائج تباطؤاً ملحوظاً في نمو الأورام.

ويأتي هذا الاكتشاف في سياق التطورات الحديثة في مجال العلاج المناعي للسرطان، الذي يركز على تعزيز قدرة الجهاز المناعي الطبيعي للمريض على التعرف إلى الخلايا السرطانية ومهاجمتها.