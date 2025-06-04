"سلاح غير تقليدي" لمواجهة السرطان
وأعلن الباحثون في دراسة حديثة عن نجاحهم في هندسة بروتين مستخلص من هذا الفيروس، حيث أظهر قدرة مدهشة على تعزيز كفاءة الخلايا المناعية في مكافحة الأورام السرطانية.
ويعمل هذا البروتين، الذي يحمل اسم ((تي آي بي)) (TIP)، على إطالة عمر خلايا T المناعية (الخلايا التائية) التي تشكل خط الدفاع الأول ضد السرطانات والعدوى.
ومن خلال تحفيز إنتاج بروتين STAT5 داخل هذه الخلايا، نجح البروتين المعدل في تعزيز قدرتها على البقاء والاستمرار في مهاجمة الخلايا السرطانية لفترات أطول.
وفي التجارب المخبرية، لوحظت نتائج مبشرة عند اختبار البروتين على فئران مصابة بسرطاني الجلد (الميلانوما) والغدد الليمفاوية، حيث أظهرت النتائج تباطؤاً ملحوظاً في نمو الأورام.
ويأتي هذا الاكتشاف في سياق التطورات الحديثة في مجال العلاج المناعي للسرطان، الذي يركز على تعزيز قدرة الجهاز المناعي الطبيعي للمريض على التعرف إلى الخلايا السرطانية ومهاجمتها.
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