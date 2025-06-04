سمية الألفي.. سعادة فنية غامرة

MENAFN - Al-Bayan) تحدثت الفنانة سمية الألفي عن دخولها عالم الفن وتجاربها المتنوعة، كاشفة عن كواليس بداياتها، وبعض المحطات التي شكلت شخصيتها الفنية والإنسانية، وذلك خلال استضافتها في برنامج ((الستات)) عبر قناة النهار.

كشفت الألفي أنها بدأت مشوارها الفني بدور بطولة في فيلم ((وردة))، وقررت حينها تغيير اسمها من ((سمية)) إلى ((ندى)) حتى لا يُقال إن دخولها المجال جاء بالواسطة، وذلك بناء على نصيحة الكاتب الكبير وحيد حامد. كما أعربت عن فخرها بإشادة الإعلامي الكبير محمود سعد بأدائها في الفيلم، خاصة أنه جاء في بداية مشوارها الفني، مؤكداً تميزها بظهورها الطبيعي من دون أي مساحيق تجميل.

وأشادت بتجربتها في وردة مع المخرج هادي الباجوري، واصفة إياه بأنه من المخرجين الواثقين بأنفسهم والهادئين في مواقع التصوير، مشيرة إلى أنها لم تره يوماً في حالة توتر أو عصبية، سواء خلال التصوير أو خارجه، ما جعل التجربة معه مريحة ومميزة. كما عبرت عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع المنتج والكاتب محمد حفظي، ووصفت نفسها بأنها محظوظة، لأن بدايتها كانت مع عمالقة في عالم الفن، وهو ما منحها دفعة قوية منذ خطواتها الأولى.

وفي حديثها عن تجربتها الدرامية تحدثت الألفي عن مسلسل أحلام سعيدة، مؤكدة أن العمل مع المخرج الكبير عمرو عرفة كان مصدر فخر لها، حيث سمح لها بإضافة لمستها الخاصة إلى الشخصية، التي جسدت فيها دور والدة النجمة يسرا، ومنحها مساحة كبيرة للتعبير الفني.

كما عبرت عن سعادتها بالتعاون مع العدل جروب، التي قالت إن العمل معهم آمن، وإنهم أحد أعمدة الإنتاج الدرامي في العالم العربي، مشيرة إلى أنها تشرفت بالعمل معهم في مسلسلين هما: أحلام سعيدة، ولدينا أقوال أخرى، وهما من التجارب المهمة في مسيرتها.

خلال اللقاء أوضحت الألفي أنها اختفت لفترة عن الأضواء من أجل استكمال دراستها في الجامعة الأمريكية، كما حصلت على الماجستير في جامعة Calgary's، مؤكدة إيمانها العميق بأن كل شيء في الحياة يحدث بقدر، وأنها تعيش حياتها برضا وتسليم لما هو مكتوب.

وفي ختام حديثها قالت، إن النساء يتمتعن بقدرة تحمل استثنائية تفوق الرجال، مشيدة بقوة المرأة وصبرها في مواجهة تحديات الحياة.