شباب الأهلي يواجه ميرالكو الفلبيني في "أبطال آسيا للسلة"

MENAFN - Al-Bayan) يستهل فريق شباب الأهلي مشاركته في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة السلة بمواجهة فريق ميرالكو بولتس الفلبيني بعد غدٍ، في الجولة الأولى من المنافسات التي تحتضنها دبي خلال الفترة من 7 إلى 13 يونيو الجاري.

وتقام مباريات دور المجموعات على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في نادي شباب الأهلي، فيما تستضيف صالة ((كوكاكولا أرينا)) مباريات الأدوار النهائية، بمشاركة 9 فرق تم توزيعها على 3 مجموعات. ويخوض شباب الأهلي منافسات المجموعة الثانية التي تضم معه أيضاً فريقي أوتسونوميا بريكس الياباني وميرالكو بولتس الفلبيني.

وأوضح المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة في آسيا أن البطولة ستشهد إقامة 3 مباريات يومياً خلال دور المجموعات من 7 إلى 9 يونيو، على أن تتأهل 8 فرق؛ هي أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، إلى الدور ربع النهائي المقرر في 11 يونيو، وسيتم سحب قرعة جديدة لتحديد مواجهات هذا الدور بعد انتهاء الدور الأول.

وتُقام مباراتا نصف النهائي في 12 يونيو، على أن تُختتم البطولة يوم 13 يونيو بمباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية التي تُقام على صالة ((كوكاكولا أرينا)).

ويحصل الفريق الفائز بلقب دوري أبطال آسيا لكرة السلة 2025 على بطاقة التأهل لتمثيل قارة آسيا في بطولة كأس الإنتركونتيننتال 2025 في سنغافورة، التي تُعد أرفع بطولات الأندية على مستوى الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA).