غريبنيف يقترب من لقب "دبي المفتوحة للشطرنج"

MENAFN - Al-Bayan) اقترب الأستاذ الدولي الكبير الروسي ألكسي غريبنيف (18 عاماً)، من تحقيق لقب بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، بعدما نجح في الحفاظ على الصدارة، بتعادله الثمين في الجولة الثامنة مع الإيراني سينا موفاهد، رافعاً رصيده إلى 6,5 نقاط في المركز الأول، بفارق نصف نقطة عن ثلاثي الوصافة، موفاهد، والأرميني شانت سارغسيان، والإسباني ألان بيشوت.

ويلتقي اللاعب الواعد غريبنيف مع سارغسيان في لقاء القمة لحساب الجولة الأخيرة، التي ستحدد بشكل نهائي مسار لقب النسخة 25 من هذا الحدث الشطرنجي الكبير، الذي يشهد مشاركة أبرز المصنفين في اللعبة.

ويكفي التعادل اللاعب الروسي للتربع على عرش البطولة لأول مرة في مشواره، ويعزز حظوظه في التقدم خطوة أكبر في التصنيف العالمي للشطرنج.

ومن أبرز مواجهات الجولة الأخيرة للفئة ((أ))، يلتقي صاحبا المركز الثاني موفاهد وبيشوت وجهاً لوجه، على الطاولة الثانية، ويلتقي المصنف الأول، الهندي نيهال سيرين، مع الإسرائيلي ايدو غورشتاين، وعلى الطاولة الرابعة يلتقي الصربي ألكسندر أنديتش، مع الهندي سوبرامنيام بهاراث.

نتائج

وكانت الجولة الثامنة (قبل الأخيرة)، أسفرت عن فوز سارغسيان على الأستاذ الدولي الكبير الروسي زمليناسكي، وفوز الإسباني بيشوت على الأستاذ الدولي الهندي روهيث كريشنا. أما في الفئة ((ب))، التحق الدولي الهندي ألنكار فندان بالصدارة، إلى جانب الإيراني مهدي نيكوكار، وتغلب فندان في الجولة قبل الأخيرة على السيريلانكي بيساندو راشميثا، واستفاد من تعادل نيكوكار مع الهندي مريداف.

صدارة مشتركة

وبنهاية الجولة الثامنة، تصدر نيكوكار وفندان جدول الترتيب بـ 7 نقاط لكل منهما، وحل 5 لاعبين في المركز الثاني بـ 6 نقاط، وبذلك ستحدد الجولة الأخيرة بطل هذه الفئة، حيث يلتقي نيكوكار مع الأرميني سارغيس مانوكيان، ويلتقي فندان مع الصيني يانغ جي.

ومن أبرز نتائج الجولة الثامنة، تعادل سارغيس، وهو المصنف الأول في الفئة ((ب))، مع يانغ جي، ليرتفع رصيدهما إلى 6 نقاط من 8 جولات، وفاز الأستاذ الدولي اليوناني أنستاسيوس بافليدس، انتصاره على لاعبنا أحمد فريد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، مقابل 5 لفريد، وتعادل لاعبنا حمد عصام مع الأرميني دافيت باغداسريان.