غريبنيف يقترب من لقب "دبي المفتوحة للشطرنج"
ويلتقي اللاعب الواعد غريبنيف مع سارغسيان في لقاء القمة لحساب الجولة الأخيرة، التي ستحدد بشكل نهائي مسار لقب النسخة 25 من هذا الحدث الشطرنجي الكبير، الذي يشهد مشاركة أبرز المصنفين في اللعبة.
ويكفي التعادل اللاعب الروسي للتربع على عرش البطولة لأول مرة في مشواره، ويعزز حظوظه في التقدم خطوة أكبر في التصنيف العالمي للشطرنج.
ومن أبرز مواجهات الجولة الأخيرة للفئة ((أ))، يلتقي صاحبا المركز الثاني موفاهد وبيشوت وجهاً لوجه، على الطاولة الثانية، ويلتقي المصنف الأول، الهندي نيهال سيرين، مع الإسرائيلي ايدو غورشتاين، وعلى الطاولة الرابعة يلتقي الصربي ألكسندر أنديتش، مع الهندي سوبرامنيام بهاراث.
نتائج
وكانت الجولة الثامنة (قبل الأخيرة)، أسفرت عن فوز سارغسيان على الأستاذ الدولي الكبير الروسي زمليناسكي، وفوز الإسباني بيشوت على الأستاذ الدولي الهندي روهيث كريشنا. أما في الفئة ((ب))، التحق الدولي الهندي ألنكار فندان بالصدارة، إلى جانب الإيراني مهدي نيكوكار، وتغلب فندان في الجولة قبل الأخيرة على السيريلانكي بيساندو راشميثا، واستفاد من تعادل نيكوكار مع الهندي مريداف.
صدارة مشتركة
وبنهاية الجولة الثامنة، تصدر نيكوكار وفندان جدول الترتيب بـ 7 نقاط لكل منهما، وحل 5 لاعبين في المركز الثاني بـ 6 نقاط، وبذلك ستحدد الجولة الأخيرة بطل هذه الفئة، حيث يلتقي نيكوكار مع الأرميني سارغيس مانوكيان، ويلتقي فندان مع الصيني يانغ جي.
ومن أبرز نتائج الجولة الثامنة، تعادل سارغيس، وهو المصنف الأول في الفئة ((ب))، مع يانغ جي، ليرتفع رصيدهما إلى 6 نقاط من 8 جولات، وفاز الأستاذ الدولي اليوناني أنستاسيوس بافليدس، انتصاره على لاعبنا أحمد فريد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، مقابل 5 لفريد، وتعادل لاعبنا حمد عصام مع الأرميني دافيت باغداسريان.
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