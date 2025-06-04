محمد المري: "إقامة دبي" تعزز الوعي الصحي في بيئة العمل

MENAFN - Al-Bayan) أكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن تعزيز الوعي الصحي داخل بيئة العمل يعكس فلسفة مؤسسية عميقة، وقال: ((نعمل في إقامة دبي انطلاقاً من إيماننا بأن بيئة العمل الصحية تبدأ من الإنسان نفسه، من وعيه، ومن نمط حياته اليومي، ومثل هذه المبادرات لا تعد فعاليات ترفيهية بل محطات تعبير عن فلسفة متكاملة، تحفز الموظف على التوازن بين الأداء المهني والرفاه الشخصي، وتترجم رؤيتنا في دعم بيئة محفزة ومستدامة)).

جاء ذلك خلال فعالية رياضية لركوب الدراجات في حديقة مشرف الوطنية، بمشاركة 130 من كبار المسؤولين والموظفين بإمارة دبي، نظمتها الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي في إطار تجسيد الرؤية المؤسسية الداعمة لأسلوب حياة مستدام، وتزامناً مع اليوم العالمي للدراجات الهوائية، الذي يصادف الثالث من يونيو من كل عام.

أقيمت الفعالية برعاية الفريق محمد أحمد المري، وبمشاركة وحضور عدد من قيادات الصف الأول والمسؤولين، من بينهم: عبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسامي أحمد القمزي، والمهندس منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، إلى جانب عدد من مساعدي المدير العام والموظفين في إقامة دبي، ومنتخب الإمارات للدراجات الهوائية.

من جانبه أوضح النقيب راشد محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية، أن الفعالية تمثل امتداداً طبيعياً لمسار المؤسسة في ترسيخ مفاهيم الصحة الشاملة، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة للموظفين تعكس ثقافة داخلية راسخة قائمة على الانضباط، والانتماء، وروح الفريق الواحد، مضيفاً: ((نفتخر اليوم بهذه المشاركة النوعية، التي تعكس تنامي الوعي الصحي بين كوادر المؤسسة، وتترجم توجهاتنا لتوسيع نطاق البرامج الرياضية الداخلية، بما يعزز الانتماء ويرتقي بجودة حياة الموظفين، ويسهم في رفع مؤشر السعادة المؤسسية)).

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي تولي اهتماماً خاصاً للمبادرات المجتمعية والصحية كونها جزءاً من التزامها بدورها المؤسسي، مستندة في ذلك إلى سمات سمعتها المؤسسية، التي تتمحور حول الإنسان، وتجسد توازن الأداء والرفاه، وتدعم أسلوب حياة يتناغم مع تطلعات دبي مدينة رائدة في جودة الحياة.