محمد المري: "إقامة دبي" تعزز الوعي الصحي في بيئة العمل

محمد المري: "إقامة دبي" تعزز الوعي الصحي في بيئة العمل
جاء ذلك خلال فعالية رياضية لركوب الدراجات في حديقة مشرف الوطنية، بمشاركة 130 من كبار المسؤولين والموظفين بإمارة دبي، نظمتها الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي في إطار تجسيد الرؤية المؤسسية الداعمة لأسلوب حياة مستدام، وتزامناً مع اليوم العالمي للدراجات الهوائية، الذي يصادف الثالث من يونيو من كل عام.
أقيمت الفعالية برعاية الفريق محمد أحمد المري، وبمشاركة وحضور عدد من قيادات الصف الأول والمسؤولين، من بينهم: عبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسامي أحمد القمزي، والمهندس منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، إلى جانب عدد من مساعدي المدير العام والموظفين في إقامة دبي، ومنتخب الإمارات للدراجات الهوائية.
من جانبه أوضح النقيب راشد محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية، أن الفعالية تمثل امتداداً طبيعياً لمسار المؤسسة في ترسيخ مفاهيم الصحة الشاملة، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة للموظفين تعكس ثقافة داخلية راسخة قائمة على الانضباط، والانتماء، وروح الفريق الواحد، مضيفاً: ((نفتخر اليوم بهذه المشاركة النوعية، التي تعكس تنامي الوعي الصحي بين كوادر المؤسسة، وتترجم توجهاتنا لتوسيع نطاق البرامج الرياضية الداخلية، بما يعزز الانتماء ويرتقي بجودة حياة الموظفين، ويسهم في رفع مؤشر السعادة المؤسسية)).
تجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي تولي اهتماماً خاصاً للمبادرات المجتمعية والصحية كونها جزءاً من التزامها بدورها المؤسسي، مستندة في ذلك إلى سمات سمعتها المؤسسية، التي تتمحور حول الإنسان، وتجسد توازن الأداء والرفاه، وتدعم أسلوب حياة يتناغم مع تطلعات دبي مدينة رائدة في جودة الحياة.
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