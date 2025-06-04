كوزمين: سنحارب من أجل تحقيق الحلم الإماراتي

MENAFN - Al-Bayan) أكد أولاريو كوزمين، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم أنه سيحارب مع لاعبي ((الأبيض)) لتحقيق الحلم الإماراتي بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن مواجهة أوزبكستان صعبة، ولكن الجميع جاهز للتضحية من أجل تحقيق الفوز في هذه المرحلة الحاسمة. ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الأوزبكي، في الثامنة من مساء اليوم، على استاد آل نهيان بأبوظبي، في مواجهة لا خيار فيها أمام ((الأبيض)) سوى الفوز للإبقاء على آماله في التأهل المباشر إلى المونديال.

وقال كوزمين في مؤتمر صحافي أمس: ((شرف وفخر لي أن أتواجد هنا اليوم، أتمنى مع اللاعبين أن نحقق حلم كل الإمارات، بالطبع لن تكون مرحلة سهلة، لكننا جاهزون للتضحية، وسنحارب من أجل فرصنا وحلمنا)).

وأضاف: ((سنخوض مواجهة صعبة أمام واحد من أفضل فرق آسيا، عملنا بشكل جيد خلال فترة المعسكر، وحاولنا الاستفادة من كل شيء، وعلينا اللعب بروح وعزيمة وإصرار خلال المباراة)).

وتابع: ((نؤمن بفرصنا، وقلت للاعبين إنه الشيء الوحيد الذي علينا أن نحارب بقوة من أجل هذا الحلم، بالطبع عندما يتولى مدرب جديد المهمة يحاول تطبيق أفكاراً جديدة، والأمر الجيد أني أعرف اللاعبين منذ فترة طويلة ولدينا تواصل جيد، ورأيت مدى حماسهم ورغبتهم في بذل أقصى جهد خلال التدريبات، لدرجة أني اضطررت لإيقاف التدريبات أكثر من مرة لتهدئة اللاعبين)).

وختم: ((لا أفكر في أسماء بعينها في المنتخب سواء من نادي الشارقة أو غيره كوني كنت المدرب السابق للفريق، فجميع اللاعبين متساوون بالنسبة لي، والعنصر الأفضل والأجهز هو من سيشارك في اللقاء خاصة وأن المجموعة الحالية هم الأفضل في الدولة)).

تحضيرات جيدة

وقال خالد عيسى حارس مرمى المنتخب الوطني إن اللاعبين محظوظون باللعب تحت قيادة مدرب مثل الروماني كوزمين، مشيراً إلى أن تحضيرات ((الأبيض)) لمواجهة أوزبكستان سارت بشكل جيد والأجواء كانت أكثر من إيجابية، والجميع متكاتف لتحقيق هدف التأهل إلى كأس العالم.

وأضاف عيسى: ((اعتبر نفسي محظوظاً بالعمل مع كوزمين قبل إنهاء مسيرتي الكروية، لأني كنت أسمع عنه عندما تولى أندية شباب الأهلي والشارقة والعين من قبل، فهو مدرب محنك ويعرف كيف يستخرج أفضل ما في اللاعبين. اقترب من 15 عاماً في الملاعب لم أصادف مدرباً استطاع فهم والتواصل مع اللاعبين بهذه الطريقة في خلال أسبوع واحد فقط، حيث لم يكن هناك أي صعوبة في إيجاد التفاهم والتجانس بين المجموعة ككل)).

وتابع: ((أرى أننا أقرب للصعود أكثر من أي وقت مضى، لكن لتحقيق ذلك علينا بتقديم التضحيات، ولا بد أن يعلم الجميع سواء لاعبين أو مدربين أو جمهور أو حتى مسؤولي اتحاد الكرة أن الهدف واحد والجميع في مركب واحد وأي كلمة أو جملة تؤثر معنوياً بشكل كبير على المنتخب في الفترة المقبلة)).

وأتم: ((أمامنا مباراتان في غضون 5 أيام، مطالبون بالتركيز وأن نقدم كل ما لدينا، والنتيجة تبقى في علم الغيب)).