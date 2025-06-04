"الأبيض" في مواجهة حاسمة أمام أوزبكستان الليلة

MENAFN - Al-Bayan) يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في الساعة الثامنة من مساء اليوم، على استاد آل نهيان بأبوظبي، مباراة في غاية الأهمية أمام نظيره منتخب أوزبكستان، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتعد المباراة حاسمة ومفصلية، وبمثابة الفرصة الأخيرة أمام ((الأبيض)) في مشواره نحو تحقيق حلم الصعود إلى المونديال، إذ يدخل المنتخب الوطني بخيار وحيد، وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث، لتقليص النقاط مع أوزبكستان إلى نقطة واحدة من أجل الإبقاء على حظوظه في حجز بطاقة التأهل المباشر، قبل الجولة الأخيرة، التي يواجه فيها منتخبنا نظيره القيرغيزستاني يوم 10 يونيو الجاري.

ويحتل منتخبنا الوطني المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بفارق 7 نقاط عن إيران متصدرة المجموعة (20)، وضمنت التأهل إلى المونديال، و4 نقاط عن أوزبكستان في المركز الثاني (17)، إذ يطمح ((الأبيض)) إلى الوصول للنقطة 16، مع ضرورة تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة على حساب قيرغيزستان، وانتظار هدية غالية بتعثر أوزبكستان أمام قطر بالتعادل أو الخسارة، حيث يحصل حينها منتخبنا على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة.

مرحلة جديدة

ويدخل المنتخب الوطني المباراة بجهاز فني جديد تحت قيادة الروماني، أولاريو كوزمين، الذي تولى المهمة بديلاً عن البرتغالي، باولو بينتو، الذي أقيل من منصبه عقب مباراة كوريا الشمالية في الجولة الثامنة.

ومنذ التعاقد مع كوزمين ساد الوسط الرياضي حالة من التفاؤل والارتياح نظراً لمعرفته الجيدة بالكرة الإماراتية، وتحقيقه الإنجازات مع الأندية التي قادها، العين وشباب الأهلي والشارقة، والمدرب الملقب بـ((صائد البطولات))، إذ تمني جماهير الكرة الإماراتية النفس بأن ينجح كوزمين في قيادة ((الأبيض)) نحو المونديال للمرة الثانية في تاريخه.

ورغم نجاحات كوزمين إلا أن هذه المباراة تمثل تحدياً جديداً وصعباً لكوزمين، من أجل إعادة الأمل مرة أخرى رغم أن التأهل المباشر لم يعد يتوقف على أقدام لاعبي الأبيض فقط، وإنما بحاجة إلى هدايا الآخرين.

انتظار العيدية

((الأبيض)) يلعب مباراة اليوم بشعار ((أكون أو لا أكون)) ولا بديل عن الفوز رغم صعوبة المنافس، إذ يدرك الجهاز الفني واللاعبون قوة المنتخب الأوزبكي، ورغم ذلك هناك حالة من الرغبة والإصرار والتحدي لدى جميع اللاعبين على تقديم أقصى جهد، من أجل إسعاد الشعب الإماراتي، ومنحه ((العيدية)) الثمينة. ويعول منتخبنا على المؤازرة الجماهيرية المتوقعة في مدرجات استاد آل نهيان نظراً لأهمية المباراة وكونها تمثل فرصة لا مثيل لها للإبقاء على أمل الصعود المباشر.

وأكمل المنتخب الوطني استعداداته وجاهزيته للمواجهة المرتقبة، إذ خاض تدريبات يومية جادة خلال معسكري دبي وأبوظبي، حرص خلالها المدير الفني على تجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً وذهنياً، إلى جانب تهيئة اللاعبين نفسياً، وهو أمر عمل عليه كوزمين كثيراً في الأيام الماضية.

ويتوقع أن يجري كوزمين بعض التعديلات الطفيفة على التشكيلة الأساسية، إذ تبدو أن أبرز التغييرات تتركز في الخط الخلفي، الذي شهد ثغرات كثيرة في المباريات السابقة، عمل المدرب على علاجها خلال التحضيرات، إضافة إلى تغيير واحد على الأكثر على صعيد وسط الميدان.

توازن

ورغم أن منتخبنا مطالب بالهجوم من أجل الفوز إلا أن الأقرب أن يعتمد المدرب على التوازن ما بين الدفاع والهجوم، وعدم الاندفاع غير المحسوب، خاصة أن المنتخب الأوزبكي يمتلك عناصر جيدة للغاية بإمكانها التحول السريع من الخلف للأمام، وتشكيل هجمات مرتدة خطيرة، لذلك يحتاج منتخبنا إلى الصبر ومحاولة استغلال الأطراف والعمق، والتعامل بأفضل شكل مع أنصاف الفرص، إلى جانب ضرورة استغلال الكرات الثابتة والتعامل معها بالشكل الأمثل.

تشكيلة متوقعة

ومن المتوقع ألا تخرج تشكيلة منتخبنا عن العناصر التالية بوجود المخضرم خالد عيسى في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع خالد الظنحاني أو علاء الدين زهير وماركوس ميلوني ولوكاس بيمنتا، وربما قد تشهد التشكيلة الاستعانة بساشا في أول مشاركة له مع المنتخب أو الدفع بخليفة الحمادي، وفي خط الوسط قد تشهد التشكيلة عودة ماجد حسن بجانب عبدالله رمضان، وإمكانية مواصلة الاعتماد على يحيى نادر، وفي الخط الأمامي أكثر من عنصر مثل علي صالح وحارب عبدالله على الأطراف، مع إمكانية الدفع بلوان بيريرا منذ البداية، ولا بديل في الهجوم عن كايو لوكاس. في المقابل تعد المباراة بمثابة تحقيق الحلم بالنسبة للمنتخب الأوزبكي الساعي إلى التأهل للمونديال للمرة الأولى في تاريخه، إذ في حالة خروجه بنتيجة الفوز أو التعادل يضمن التأهل مباشرة كثاني عن المجموعة، بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة من التصفيات.

تحصيل حاصل

على الجانب الآخر، تشهد المجموعة الأولى مباراتين في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة، حيث تلتقي قطر مع إيران على استاد جاسم بن حمد بالدوحة، وهي مباراة لا تقدم ولا تؤخر كثيراً على موقف المنتخبين، بعد أن تأهلت إيران رسمياً إلى المونديال، وفقدت قطر فرصة التأهل المباشر، وستواصل مشوارها من أجل حجز بطاقة الصعود عبر الملحق. كما تلتقي كوريا الشمالية مع قيرغيزستان كتحصيل حاصل، حيث تحتل قيرغيزستان المركز الخامس برصيد 6 نقاط، وكوريا الشمالية في المركز الأخير بنقطتين.

تحكيم أسترالي

يدير مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الأوزبكي، اليوم، طاقم تحكيم أسترالي مكون من إيفان شوان حكماً للساحة، ويعاونه على الخطوط جورج لاكرنديس (مساعداً أول)، غولدريك أوين (مساعداً ثانياً)، باريرو جوناثان (حكماً رابعاً)، وعلى تقنية الفيديو الكسندر كينغ، وكاثريني مارغارت (حكم فيديو مساعداً)، ويراقب المباراة الكوري الجنوبي لي شوان.