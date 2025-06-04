الأردن وكوريا الجنوبية يطرقان أبواب المونديال

MENAFN - Al-Bayan) تشهد القارة الآسيوية، مساء اليوم، الجولة التاسعة من تصفيات المرحلة الثالثة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وسط توقعات بإمكانية حسم الصراع على البطاقات الأربع المتبقية للتأهل المباشر في تلك الجولة، واللحاق قبل الجولة العاشرة الأخيرة، الثلاثاء المقبل، بمنتخبي إيران واليابان اللذين حصلا على أول بطاقتين للظهور في كأس العالم، وتتقدم منتخبات الأردن وكوريا الجنوبية وأستراليا قائمة المرشحين بقوة لحسم التأهل من خلال الجولة قبل الأخيرة، والتي تفتتح مبارياتها في الثالثة و10 دقائق بتوقيت الإمارات، بمباراة أستراليا واليابان في بيرث، والتي ستكون رقم 200 في التصفيات الآسيوية للمونديال، والتي بدأت التصفيات بمشاركة 46 منتخباً في أكتوبر 2023، حين استضافت ميانمار ماكاو في يانغون، وبعد خوض هذا الكم من المباريات وصلت الآن إلى المراحل الحاسمة من الدور الثالث.

وتتصدر كوريا الجنوبية المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الأردن في المركز الثاني، وتأتي العراق ثالثاً برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن عمان في المركز الرابع، و6 نقاط عن فلسطين في المركز الخامس، و7 نقاط عن الكويت في المركز السادس الأخير، وتعد تلك المجموعة الأكثر تنافسية في المرحلة الثالثة، مع تنافس 4 منتخبات على بطاقتي التأهل المباشرتين، وتبدو كوريا الجنوبية في موقف جيد، وتعلم أن نقطة واحدة فقط ضد العراق في البصرة عندما يلتقي المنتخبان في العاشرة والربع مساء ستكون كافية، لتأكيد تأهلها الـ11 على التوالي إلى النهائيات العالمية، بينما يسعى الأردن لمشاركته الأولى في كأس العالم، وسيضمن ذلك إذا فاز على عُمان في مسقط في مواجهة الفريقين بالساعة الثامنة مساء، وتغلبت كوريا الجنوبية على العراق.

مدرب جديد

ويقود العراق المدرب الجديد الأسترالي، غراهام أرنولد، ويحتاج ((أسود الرافدين)) إلى بعض التضحيات لتحقيق الحلم، ولكن أي نتيجة سوى الفوز على كوريا الجنوبية ستعقد الأمور، بينما تحتاج عُمان إلى سلسلة من النتائج الإيجابية، لتحافظ على حظوظها، لكن الفوز على الأردن في مسقط، ثم على فلسطين في مسقط، قد يُدخلها التاريخ بالتأهل الأول إلى المونديال، كما تشهد المجموعة مباراة الكويت وفلسطين في العاشرة والربع مساء، ويسعى كل من المنتخبين للفوز للتمسك بأمل الوصول إلى ملحق التصفيات.

وحجزت اليابان أولى بطاقات التأهل المباشر للمونديال عن المجموعة الثالثة، بتصدرها للترتيب برصيد 20 نقطة، وتحتل أستراليا المركز الثاني برصيد 13 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن السعودية بالمركز الثالث، وتأتي إندونيسيا رابعاً برصيد 9 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن كل من البحرين والصين في المركزين الخامس والسادس، وتستمر المنافسة بين أستراليا والسعودية وإندونيسيا، للانضمام إلى اليابان في تلك المجموعة، وتحجز أستراليا، بقيادة مدربها توني بوبوفيتش، مكانها في النهائيات للمرة السادسة على التوالي في حال فوزها على اليابان، كما سيكون التعادل كافياً في حال خسارة السعودية أمام صاحبة الأرض البحرين في الثامنة مساء، وعدم فوز إندونيسيا على الصين في جاكرتا في الخامسة و45 دقيقة مساء، وتبدو أستراليا الوحيدة القادرة على التأهل في الجولة التاسعة، لكن كلاً من ((الأخضر)) السعودي وإندونيسيا قد يتأهلان، الثلاثاء المقبل، مع الوضع في الاعتبار أن إندونيسيا تحتاج إلى فوزين على الصين ثم اليابان للبقاء في المنافسة، في المقابل يحتاج ((الأخضر)) إلى نتيجة إيجابية ضد البحرين، ثم الفوز على أستراليا، للحفاظ على حظوظه.