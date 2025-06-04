ناصر اليماحي: "الأبيض" سيكون على قدر التحدي

MENAFN - Al-Bayan) أكد ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، أن التركيز مطلوب اليوم أمام أوزبكستان، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة لمنافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال في تصريح لـ((البيان))، إن مواجهة ملعب الوحدة في العاصمة أبوظبي لن تكون سهلة، خصوصاً أن منتخب أوزبكستان يسعى أيضاً للفوز وكسب النقاط، مشيراً إلى أن الأبيض سيكون على قدر التحدي، ولا يزال يمتلك فرصة بلوغ نهائيات المونديال.

بشرط تخطي عقبة منتخب الذئاب البيضاء اليوم، ومن ثم التفكير في مواجهة قرغيزستان المقبلة، مشيراً إلى أن تحقيق الانتصار لا يتأتى إلا بالعمل الجاد، وبتطبيق خطط الجهاز الفني، بقيادة المدرب الروماني كوزمين، والذي نتمنى له التوفيق في مهمته الأولى مع ((الأبيض))، لافتاً إلى أن التفاؤل يسود الشارع الرياضي بتحقيق النتيجة الإيجابية، والتي يجب ألا نتنازل عنها، مهما كلفنا الأمر، وتابع، يجب على لاعبي المنتخب تحمل المسؤولية بكل شجاعة، كون المنتخب سيخوض مباراتين مهمتين في أيام قلائل، أمام كل من أوزبكستان وقرغيزستان بعد أيام، مشدداً على أنه يجب على اللاعبين إدراك أنه لا مجال لإهدار أي نقطة، لأن ذلك سيقلل من حظوظ المنتخب في المنافسة على بطاقتي التأهل المباشر للمونديال، مؤكداً قدرة المنتخب على تجاوز التحديات، مع مضاعفة الجهود، وصولاً إلى الظهور القوي والمشرف.

وقال اليماحي: المطلوب من الروماني كوزمين خلال هذه المرحلة، استغلال الأسماء الجديدة التي تشكل إضافة للمنتخب، وأضاف أن المعنويات عالية، بعد إقامة معسكر الفريق في أبوظبي، والذي توافرت فيه كل سبل النجاح، تابع، في ما يبدو أن معنويات اللاعبين عالية، وهم في حالة فنية عالية وجيدة، وسيكون للجهاز الفني خيارات أكثر، في ما يتعلق باختيار التشكيل المناسب لمباراة اليوم، متمنياً وجود الحضور الجماهيري، الذي يتوقع توافدهم ملعب الوحدة في العاصمة أبوظبي، معرباً عن أمله في أن يحتفل اللاعبون مع جمهورهم عقب نهاية المباراة، ومن ثم يكون التفكير في مباراة الثلاثاء القادم، المهمة والحاسمة للأبيض.