أندية دورينا: همة عيال زايد ستكون حاضرة

أندية دورينا: همة عيال زايد ستكون حاضرة
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وقال موقع كلباء على منصاته: ((جمهورنا الوفي، دعمكم يصنع الفرق. كونوا خلف منتخبنا الوطني أمام أوزبكستان اليوم الخميس 5 يونيو في تمام الساعة 8:00 مساءً على استاد آل نهيان، وجودكم في المدرجات هو الحافز الأكبر للاعبينا))، وجاءت تغريدة نادي الفجيرة بعنوان كلنا خلف منتخبنا اليوم في استاد آل نهيان وشدوا الهمة لنضع الأبيض في القمة ومنصور يا منتخبنا، وأيضاً غرد نادي العروبة بعبارة فالكم الفوز ومنصورين بإذن الله، ولم يختلف نادي دبا الحصن عن بقية الأندية بعد أن وضع صورة لنجوم الأبيض ((كلنا معكم يا أبطال الوطن)) ومهر النادي الصورة بعلامة النصر في إشارة إلى تحقيق النصر اليوم أمام منتخب أوزبكستان.
كما شاركت أندية دبا الفجيرة والإمارات والتعاون ومسافي والجزيرة الحمراء بتغريدات محفزة لنجوم الأبيض وفي انتظار فرحة الفوز اليوم.
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