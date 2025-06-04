أندية دورينا: همة عيال زايد ستكون حاضرة

MENAFN - Al-Bayan) أفرد عدد من مواقع أندية دوري أدنوك للمحترفين وأندية دوري الدرجة الأولى مساحات كبيرة واهتماماً أكبر عبر منصاتها الإعلامية والإلكترونية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي اهتماماً لمباراة منتخبنا الوطني أمام ضيفه أوزبكستان اليوم في الثامنة مساء في إطار مباريات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة لمنافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وأشار موقع شباب الأهلي على منصة إكس إلى أنه تبقت خطوتان فقط على تحقيق حلم التأهل لمونديال أمريكا وهمة عيال زايد ستكون حاضرة، كما تطرق نادي النصر على منصاته بعبارة ((نباها ليلة من ليالي الفخر.. فيها الأبيض يرفع الراس)) كلنا نرددها: منصور يا منتخبنا، وجاءت تغريدة نادي الوحدة بعنوان كلنا ثقة في جماهير الأبيض اليوم وكونوا في الموعد و((منصور يا الأبيض)).

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وقال موقع كلباء على منصاته: ((جمهورنا الوفي، دعمكم يصنع الفرق. كونوا خلف منتخبنا الوطني أمام أوزبكستان اليوم الخميس 5 يونيو في تمام الساعة 8:00 مساءً على استاد آل نهيان، وجودكم في المدرجات هو الحافز الأكبر للاعبينا))، وجاءت تغريدة نادي الفجيرة بعنوان كلنا خلف منتخبنا اليوم في استاد آل نهيان وشدوا الهمة لنضع الأبيض في القمة ومنصور يا منتخبنا، وأيضاً غرد نادي العروبة بعبارة فالكم الفوز ومنصورين بإذن الله، ولم يختلف نادي دبا الحصن عن بقية الأندية بعد أن وضع صورة لنجوم الأبيض ((كلنا معكم يا أبطال الوطن)) ومهر النادي الصورة بعلامة النصر في إشارة إلى تحقيق النصر اليوم أمام منتخب أوزبكستان.

كما شاركت أندية دبا الفجيرة والإمارات والتعاون ومسافي والجزيرة الحمراء بتغريدات محفزة لنجوم الأبيض وفي انتظار فرحة الفوز اليوم.