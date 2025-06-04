لويس كاسترو أول برتغالي يقود الوصل

MENAFN - Al-Bayan) تعاقد نادي الوصل رسمياً مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، خلفاً للصربي ميلوش ميلوييفيتش، الذي رحل بعد موسمين متتاليين، حقق خلالهما الإمبراطور ثلاثة ألقاب، منها ثنائية الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة لموسم 2023 – 2024، وكأس السوبر الإماراتي القطري يناير الماضي.

ويملك كاسترو (63 عاماً)، الذي بات أول مدرب برتغالي يقود الوصل، مسيرة تدريبية حافلة، وخبرة طويلة، اكتسبها من تجاربه المتنوعة التي امتدت لربع قرن في الملاعب الأوروبية والبرازيلية والخليجية.

وبدأ كاسترو مسيرته التدريبية في 1998، ودرب العديد من الأندية البرتغالية، أبرزها بورتو وفيتوريا غيماريش، وقاد شاختار دونيتسك للتتويج بالدوري الأوكراني في 2020، كما درب الدحيل القطري، وفاز معه بكأس أمير قطر في 2022، قبل الانتقال لبوتافوغو البرازيلي، وكان النصر السعودي آخر محطاته التدريبية، قبل إقالته في سبتمبر 2024، وتوج معه بدوري أبطال العرب في 2023.

ومن أشهر المدربين الذين واجههم كاسترو خلال مسيرته وتفوق عليهم، الفرنسي زين الدين زيدان، عندما كان مدرباً لريال مدريد، ورغم أن شاختار فشل في التأهل من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2020 - 2021، إلا أنه حقق انتصارين مثيرين، ذهاباً وإياباً، على ريال مدريد ومدربه زيدان، 3 - 2 في معقل ((الميرينغي)) سانتياغو برنابيو، وبهدفين نظيفين إياباً في أوكرانيا.

وبتعاقده رسمياً مع المدرب الجديد، سيوجه الوصل تركيزه لغلق باقي الملفات العالقة، وفي مقدمها تجديد عقد نجم الفريق فابيو ليما، ومدافعه المغربي سفيان بوفتيني، واستكمال تعاقداته من اللاعبين الأجانب، بعد إعلانه رسمياً عن استغنائه عن البرازيلي جواو بيدرو، والكوري جونغ، والأرجنتيني بوبليتي، والكولومبي بيريز، إضافة إلى كايو كانيدو.