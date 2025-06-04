العين يصل أمريكا بطموحات وطنية في مهمته العالمية

MENAFN - Al-Bayan) وسط اهتمام إعلامي عالمي وحضور رسمي يعكس مكانة ((الزعيم)) ممثلاً للدولة وبطلاً لقارة آسيا، وصلت أمس بعثة فريق نادي العين إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لمتابعة برنامجه التحضيري الذي بدأه بالتجمع الداخلي من 1 حتى 3 يونيو الجاري، وشمل الفحوصات الطبية والتدريبات الصباحية والمسائية، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان في استقبال البعثة بمطار واشنطن عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي، يتقدمهم علياء ماجد السويدي، نائب سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، وخلفان الدوسري، رئيس قسم الخدمات القنصلية وشؤون المواطنين، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، ووسائل الإعلام الدولية ووكالات الأنباء الأوروبية، إلى جانب القنوات الرياضية الأمريكية.

ولم يقتصر دور سفارة الدولة في واشنطن على الجوانب البروتوكولية الرسمية، بل بادرت بتنسيق واسع مع الجهات المعنية في FIFA لتسهيل إجراءات البعثة وتوفير كافة سبل الدعم، وامتد اهتمامها ليشمل الجماهير الإماراتية الراغبة في مؤازرة ممثل الوطن، عبر تقديم تسهيلات نوعية في كل ما يعزز حضورها ويجعلها السند المعنوي الأول للفريق بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب محمد سيف الكتبي، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، عن بالغ تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها سفارة الدولة في واشنطن لتسهيل كل الإجراءات اللوجستية، مشيداً بالاحترافية العالية التي انعكست على راحة الفريق منذ لحظة الوصول.

وخص بالشكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) على مستوى التنسيق والدعم، إلى جانب شركة طيران الإمارات، الشريك الرسمي للنادي، وإدارة مطارات دبي التي عكست نموذجاً مثالياً في التنظيم والضيافة.

وقال الكتبي في ختام حديثه: ((نحن مقبلون على مرحلة حاسمة، حيث تدخل التحضيرات منحنى أكثر تركيزاً في الأيام القادمة، بما في ذلك التمارين النوعية المغلقة، والاجتماعات الفنية المرتبطة بالمباريات. وثقتنا برجال العين لا حدود لها، ونأمل أن يترجم هذا الحضور التاريخي إلى نتائج تليق بطموحات الوطن)).

وعبّرت علياء ماجد السويدي عن فخرها بتأهل نادي العين إلى المونديال، واصفة الحدث بأنه ((محطة تاريخية مشرّفة لكرة القدم الإماراتية))، وأضافت: ((العين نادٍ عريق اعتاد أن يتجلّى في أوقات التحدي، وتاريخه المشرف دليل حيّ على إيمانه بالعمل الاحترافي وروح العائلة الواحدة.

ووجوده في هذا المحفل العالمي إنجاز لكل إماراتي، ونحن في سفارة الدولة على تواصل دائم مع إدارة النادي لبسط كل مقومات الدعم، وتوفير مناخ ملهم يعين الفريق على الأداء بثقة واقتدار)). وأضافت: إن السفارة ظلت تتابع باهتمام بالغ احتياجات الفريق وجماهيره، مؤكدة أن العمل مع FIFA مستمر لتقديم تسهيلات ميدانية تليق بهذه المشاركة التاريخية، وتضمن بيئة محفزة تنبض بروح الوطن خلف ((الزعيم)).