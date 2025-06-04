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"القوس والسهم" يشارك في مونديال كوريا الجنوبية

"القوس والسهم" يشارك في مونديال كوريا الجنوبية

2025-06-04 07:14:15
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم، اعتماد مشاركة 6 لاعبين ولاعبات في بطولة العالم بكوريا الجنوبية 2025، خلال الفترة من 5 إلى 12 سبتمبر المقبل. وتضم القائمة عبدالله حسن المنصوري، ((القوس المركب رجال))، وآمنة يوسف العوضي، ((القوس المركب سيدات))، وسامية أودنايفا، ((القوس المحدب سيدات))، وحسن إبراهيم، وخليفة مصبح الكعبي، وسيب مايتي ((القوس المحدب رجال)). وأوضح الاتحاد أن المشاركة في بطولة العالم بكوريا الجنوبية محطة نوعية مهمة في روزنامة المشاركات الدولية، ضمن استراتيجية التطوير، وتمكين اللاعبين واللاعبات من المنافسة في البطولات العالمية.

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