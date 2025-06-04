إلا المنتخب الوطني

MENAFN - Al-Bayan) عندما يتعلق الأمر بمنتخب الإمارات الوطني فالأمور تختلف، والمشهد أيضاً يجب أن يختلف، والمشهد أقصد به مشهد مدرجات استاد آل نهيان بنادي الوحدة الذي يستقبل مباراة منتخبنا الإماراتي ومنتخب أوزبكستان الليلة في المباراة قبل الأخيرة من التصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

ربما يقول قائل، وهو محق، إن الجماهير ليست في حاجة لدعوة، فهي تدرك بحاستها الوطنية أهمية تواجدها ومساندتها للمنتخب في هذه المباراة الفاصلة. ولعلني أتعمد الحديث عن الدور المنتظر من الجماهير اليوم وأعطيه السبق قبل أن أتحدث عن دور اللاعبين في الملعب، أو مدربهم الروماني كوزمين الذي يستبشر به الجميع في مهمته الأولى مع المنتخب.

كلنا يعلم مدى أهمية الفوز اليوم، فهو الحل الوحيد ولا غيره، فالفريق الأوزبكي هو منافسنا العنيد علي المركز الثاني الذي يكفي للصعود المونديالي المباشر، وهو الذي سيكون أثره أشبه بالسحر، قبل اللقاء الأخير مع منتخب قيرغيزستان هناك بملعبه، وفي كل الأحوال نعلم أن المهمة ليست سهله لكنها تتيسر كثيراً إذا تحقق الفوز اليوم، وبعدها يكون لكل حادث حديث.

آخر الكلام

الأمل يداعبنا، وهو ليس ببعيد وأيضاً ليس بقريب، مباراة اليوم مهمة وطنية، تستحق كل التضحيات من الجماهير الغفيرة الزاحفة المساندة، ومن اللاعبين المقدرين للمسؤولية الوطنية، ومن المدرب كوزمين الذي هو لها، حتى لو حملناه ما هو فوق طاقته، فهذا هو حال المحبين.