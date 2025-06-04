إلا المنتخب الوطني

إلا المنتخب الوطني
ربما يقول قائل، وهو محق، إن الجماهير ليست في حاجة لدعوة، فهي تدرك بحاستها الوطنية أهمية تواجدها ومساندتها للمنتخب في هذه المباراة الفاصلة. ولعلني أتعمد الحديث عن الدور المنتظر من الجماهير اليوم وأعطيه السبق قبل أن أتحدث عن دور اللاعبين في الملعب، أو مدربهم الروماني كوزمين الذي يستبشر به الجميع في مهمته الأولى مع المنتخب.
كلنا يعلم مدى أهمية الفوز اليوم، فهو الحل الوحيد ولا غيره، فالفريق الأوزبكي هو منافسنا العنيد علي المركز الثاني الذي يكفي للصعود المونديالي المباشر، وهو الذي سيكون أثره أشبه بالسحر، قبل اللقاء الأخير مع منتخب قيرغيزستان هناك بملعبه، وفي كل الأحوال نعلم أن المهمة ليست سهله لكنها تتيسر كثيراً إذا تحقق الفوز اليوم، وبعدها يكون لكل حادث حديث.
آخر الكلام
الأمل يداعبنا، وهو ليس ببعيد وأيضاً ليس بقريب، مباراة اليوم مهمة وطنية، تستحق كل التضحيات من الجماهير الغفيرة الزاحفة المساندة، ومن اللاعبين المقدرين للمسؤولية الوطنية، ومن المدرب كوزمين الذي هو لها، حتى لو حملناه ما هو فوق طاقته، فهذا هو حال المحبين.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
سلطنة عُمان ترحّب بفوز مملكة البحرين بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي
محمد بن زايد وسلطان عمان يتبادلان هاتفياً التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك
الضمان تُطلق سياسة حظر التدخين في كافة مبانيها وفروعها
سمية الألفي.. سعادة فنية غامرة
سعيد المحرزي: الجمهور لا يحتاج بطاقة دعوة
"شوكولاتة دبي".. حكاية فاخرة تعكس تميز "دانة الدنيا" وسمعتها العالمية