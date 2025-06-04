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كلنا معاك يا الأبيض

كلنا معاك يا الأبيض

2025-06-04 07:14:15
(MENAFN- Al-Bayan) يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم واحدة من أهم مبارياته المصيرية عندما يلتقي نظيره الأوزبكي لحساب الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وهي المواجهة التي تعتبر بمثابة الفرصة الأخيرة للأبيض الإماراتي للإبقاء على حظوظه قائمة في التأهل المباشر.

ويدخل منتخبنا في مواجهة الليلة تحت إشراف جهازه الفني الجديد بقيادة المدرب الروماني الداهية أولاريو كوزمين، الذي عرفته ملاعبنا كصائد للبطولات بعد أن حقق مختلف الألقاب مع فرق العين وشباب الأهلي وأخيراً الشارقة، وهو ما يجعل الشارع الرياضي في حالة من التفاؤل، خصوصاً بعد أن نجح المدرب في بناء علاقة قوية مع اللاعبين منذ البداية، وهو الأسلوب الذي اشتهر به كوزمين وكان أحد أسباب نجاحاته اللافتة مع جميع الفرق التي دربها، وفي أول تصريحات له بعد توليه المهمة طالب الجميع بالوقوف خلف لاعبي المنتخب على اعتبار أن المهمة الآن هي مهمة وطنية، ونحن من جانبنا نتفق معه ونرى أن اتحاد الكرة برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وضع كل الإمكانات التي تساعد منتخبنا لتجاوز المباراتين المتبقيتين المهمتين.

ومن المؤكد أن كوزمين ذاكر المنتخب الأوزبكي جيداً، فمن خلال التدريبات الأخيرة حرص على إخضاع اللاعبين للتدريبات التكتيكية وأسلوب اللعب، ويتوقع أن يخوض المنتخب الأوزبكي اللقاء بأسلوب دفاعي إذ يكفيه التعادل، مع العمل على خطف هدف يربك به حسابات الأبيض وهو ما نتوقع أن يكون كوزمين تحسب له، ووضع لمواجهته الاحتياطات اللازمة، خصوصاً وأنه حذر اللاعبين من هذا الأسلوب، وطالبهم بالتركيز طوال زمن المباراة، مع أمنياتنا ودعواتنا لمنتخبنا الوطني بتحقيق الفوز للاقتراب أكثر من الحلم. والله من وراء القصد

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