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سُويعات

سُويعات

2025-06-04 07:03:02
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } ‭ ‬كلامنا‭ ‬للجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬المرحلة‭ (‬3‭) ‬الآسيوية‭ ‬للمجموعة‭ (‬3‭)‬؛‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الضائع،‭ ‬لأن‭ ‬لقاءنا‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬سيكون‭ ‬بعد‭ ‬سويعات؛‭ ‬وقد‭ ‬يأتي‭ ‬موعده‭ ‬وكثير‭ ‬من‭ ‬طلاسم‭ ‬المجموعة‭ ‬قد‭ ‬عُرِفت،‭ ‬فالتوقيتات‭ ‬الزمنية‭ ‬مختلفة؛‭ ‬وحيث‭ ‬يسبقه‭ ‬لقاءا‭ ‬استراليا‭ ‬واليابان،‭ ‬ثم‭ ‬إندونيسيا‭ ‬والصين‭!‬

} ‭ ‬النتيجتان‭ ‬حتمًا‭ ‬تؤثران‭ ‬على‭ ‬اللقاء‭ (‬العربي‭) ‬بين‭ ‬منتخبنا‭ ‬والسعودية،‭ ‬ويشكلان‭ ‬ضغطًا‭ ‬عليه؛‭ ‬لأننا‭ ‬قلنا‭ ‬غير‭ ‬مرة‭ ‬ان‭ ‬فريقنا‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ (‬إِبرة‭ ‬في‭ ‬قش‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬يبقى‭ ‬الامل‭ ‬موجودا‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬التمسك‭ ‬به،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ (‬الملحق‭)‬؛‭ ‬الذي‭ ‬تمثله‭ ‬المرحلة‭ (‬4‭) ‬هو‭ ‬غايتنا‭ ‬حاليًّا‭ ‬فليس‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يشفع‭ ‬لنا‭ ‬التأهل‭ ‬المُباشر‭.‬

} ‭ ‬ولعل‭ (‬اجترار‭) ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الماضية؛‭ ‬عبر‭ ‬القول‭ (‬لو‭ ‬كان‭ ‬كذا‭ ‬لكان‭ ‬كذا‭) ‬لا‭ ‬ينفع‭ ‬ولن‭ ‬يُفيد‭ (‬البكاء‭ ‬على‭ ‬اللبن‭ ‬المسكوب‭)‬،‭ ‬فعلى‭ ‬الاقل‭ ‬لم‭ ‬نتعامل‭ ‬لا‭ ‬نفسيًّا‭ ‬ولا‭ ‬فنيًّا‭ ‬مع‭ ‬اهم‭ ‬مباراتين‭ ‬أقيمتا‭ ‬على‭ ‬ارضنا‭ (‬اندونيسيا‭ ‬والصين‭)‬،‭ ‬وحيث‭ ‬خسرنا‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬مهمة؛‭ ‬واكتفينا‭ ‬من‭ ‬البدء‭ ‬اقتصار‭ ‬الحديث‭ ‬على‭ ‬التمني‭!‬

} ‭ ‬فاعتبار‭ ‬تأهل‭ ‬ثمانية‭ ‬منتخبات‭ ‬مباشرة‭ ‬وعبر‭ ‬ملحق؛‭ ‬اضافةً‭ ‬لنصف‭ ‬ملحق‭ (‬عالمي‭) ‬ذهبنا‭ ‬إلى‭ ‬القول‭ ‬بأننا‭ ‬سنتأهل‭ ‬بكل‭ ‬بساطة؛‭ ‬وتركنا‭ ‬لأنفسنا‭ (‬اقامة‭ ‬الأفراح‭ ‬والليالي‭ ‬الملاح‭) ‬لخاطر‭ ‬الفوز‭ (‬بكأس‭ ‬الخليج‭)‬؛‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬وضعها‭ ‬جانبًا‭ ‬والتهيئة‭ ‬للتصفيات‭ ‬الأهم،‭ ‬وهي‭ ‬برأيي‭ (‬أسهل‭) ‬تصفيات‭ ‬مررنا‭ ‬بها؟‭!‬

} على‭ ‬أي‭ ‬حال‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتمسك‭ ‬بالأمل‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬صعبًا؛‭ ‬لكن‭ ‬يبقى‭ ‬أن‭ ‬لاعبينا‭ ‬بما‭ ‬لديهم‭ ‬من‭ ‬خبرة،‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬احتكاك‭ ‬جيد‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬فإنه‭ ‬يمكنهم‭ (‬الظفر‭) ‬بنقاط‭ ‬لقاء‭ ‬اليوم‭ ‬أمام‭ ‬الشقيق‭ ‬السعودي،‭ ‬فطالما‭ ‬كانت‭ ‬نتائجنا‭ ‬معه‭ ‬إيجابية،‭ ‬والدليل‭ ‬التفوق‭ ‬عليه‭ ‬خليجيًّا،‭ ‬ثم‭ ‬التعادل‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬داره‭.‬

} ‭ ‬ويبقى‭ ‬السؤال‭ ‬موجهًا‭ ‬لجماهير‭ (‬الاحمر‭) ‬في‭ ‬السويعات‭ (‬القليلة‭) ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬الليلة‭ (‬المباركة‭): ‬هل‭ ‬سيكون‭ ‬حاضرًا‭ ‬وبقوة‭ ‬للتشجيع‭ ‬والمؤازرة؟‭ ‬وحيث‭ ‬مجانية‭ ‬الدخول‭ ‬هذا‭ ‬المساء؟‭ ‬ولأن‭ ‬مبارياتنا‭ ‬مع‭ (‬الاشقاء‭) ‬حماسية‭ ‬وأملهم‭ ‬التأهل‭ (‬المباشر‭)‬؛‭ ‬فحتمًا‭ ‬الزحف‭ ‬الجماهيري‭ (‬الأخضر‭) ‬سيكون‭ ‬كبيرًا‭!‬

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