يوم عرفة وحّدوا الدعاء!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

{ ‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬الروحاني‭ ‬العظيم‭ ‬فإن‭ ‬للدعاء‭ ‬الموحد‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬المسلمين‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الحج‭ ‬وهم‭ ‬في‭ ‬عرفة،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬بيوتهم‭ ‬أينما‭ ‬كانوا،‭ ‬نقول‭ ‬‮«‬للدعاء‭ ‬الموحّد‮»‬‭ ‬وتفويض‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬الله‭ ‬واستوداع‭ ‬أهل‭ ‬غزة‭ ‬إليه‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬تضيع‭ ‬ودائعه،‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬البالغ‭ ‬وخاصة‭ ‬حين‭ ‬يصدر‭ ‬من‭ ‬قلوب‭ ‬أوكلت‭ ‬أمرها‭ ‬كله‭ ‬إلى‭ ‬الله،‭ ‬وتوحّدت‭ ‬طاقات‭ ‬القلب‭ ‬المؤمن‭ ‬والذي‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬طهارته‭ ‬من‭ ‬رجس‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬من‭ ‬وحشية‭ ‬تفوق‭ ‬كل‭ ‬وصف،‭ ‬فإن‭ ‬وحدة‭ ‬القلوب‭ ‬هذه‭ ‬وبثّ‭ ‬طاقاتها‭ ‬الروحية‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬مكان‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬عرفة،‭ ‬ولا‭ ‬زمان‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬عرفة،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬للغرابة‭ ‬يقف‭ ‬عاجزا‭ ‬أمام‭ ‬هولوكست‭ ‬العصر‭ ‬الحقيقي،‭ ‬وحيث‭ ‬جثت‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والمدنيين‭ ‬المتفحمة‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬حجم‭ ‬المحارق‭ ‬المستمرة‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬العامين‭!‬

{ ‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬المبارك‭ ‬الذي‭ ‬يليه‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى،‭ ‬يتجرد‭ ‬المسلم‭ ‬المؤمن‭ ‬من‭ ‬رغبات‭ ‬الجسد‭ ‬وماديته،‭ ‬لتتغذى‭ ‬الروح‭ ‬وتصفو‭ ‬في‭ ‬تضرعها‭ ‬لخالقها،‭ ‬وهي‭ ‬تدرك‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬كله‭ ‬بيده،‭ ‬وأنه‭ ‬محيط‭ ‬بكل‭ ‬شيء‭ ‬وأن‭ ‬عقبى‭ ‬الأمور‭ ‬كلها‭ ‬خيرا‭ ‬أو‭ ‬شرا‭ ‬هي‭ ‬له،‭ ‬وأنه‭ ‬السميع‭ ‬العليم‭ ‬والسميع‭ ‬البصير‭ ‬والعليم‭ ‬الحكيم،‭ ‬ولكل‭ ‬أمر‭ ‬حكمة‭ ‬إلهيّة‭ ‬لا‭ ‬يعلمها‭ ‬إلا‭ ‬هو،‭ ‬والدعاء‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬أهم‭ ‬العبادات‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬التوحيد،‭ ‬ولذلك‭ ‬ونحن‭ ‬المسلمون‭ ‬الذين‭ ‬أفرطنا‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬التقصير‭ ‬تجاه‭ ‬أشقائنا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬فالجدير‭ ‬بنا‭ ‬ألا‭ ‬نحرمهم‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬دعاء‭ ‬خالص‭ ‬لوجه‭ ‬الله‭ ‬لهم،‭ ‬والدعاء‭ ‬باللطف‭ ‬الإلهي‭ ‬بهم،‭ ‬وقد‭ ‬تمادى‭ ‬الفساد‭ ‬والإفساد‭ ‬الوحشي‭ ‬في‭ ‬الفتك‭ ‬بهم‭ ‬حتى‭ ‬طغى‭ ‬حالهم‭ ‬وطغت‭ ‬مأساتهم‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬لكأنه‭ ‬الامتحان‭ ‬الأصعب‭ ‬للبشرية‭ ‬كلها،‭ ‬فما‭ ‬بالنا‭ ‬بالمسلمين‭ ‬وقد‭ ‬عجزوا‭ ‬عن‭ ‬نجدتهم‭ ‬وتلبية‭ ‬استغاثاتهم‭ ‬رغم‭ ‬مرور‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬الطويل‭ ‬لجريان‭ ‬نهر‭ ‬الدماء‭ ‬على‭ ‬أرضهم‭ ‬ورغم‭ ‬تعاليم‭ ‬الله‭ ‬الواضحة‭ ‬في‭ ‬نجدة‭ ‬المسلم‭ ‬لأخيه‭ ‬المسلم‭!‬

{ ‭ ‬هل‭ ‬قمنا‭ ‬بالأسباب‭ ‬كلها‭ ‬لنجدة‭ ‬أهل‭ ‬غزة؟‭! ‬هل‭ ‬أخلصنا‭ ‬الدعاء‭ ‬لهم،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يتقبله‭ ‬الله‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬قلوب‭ ‬أخلصت‭ ‬في‭ ‬دينها‭ ‬وإنسانيتها‭ ‬وفعلت‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬بمقدورها،‭ ‬ثم‭ ‬دخلت‭ ‬بتوكل‭ ‬مطلق‭ ‬إلى‭ ‬محراب‭ ‬الدعاء،‭ ‬أم‭ ‬أن‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬المسلمين‭ ‬لاتزال‭ ‬واقفة‭ ‬في‭ ‬محراب‭ ‬الرغائب‭ ‬المادية‭ ‬والجسدية‭ ‬والدنيوية،‭ ‬وحين‭ ‬تتأثر‭ ‬بمشهد‭ ‬القتل‭ ‬اليومي‭ ‬ترفع‭ ‬يدها‭ ‬للدعاء؟‭!‬

{ ‭ ‬هل‭ ‬يدرك‭ ‬المسلمون‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الحياة‭ ‬الفانية‭ ‬هي‭ ‬فانية‭ ‬بحكم‭ ‬القضاء‭ ‬والقدر‭ ‬الإلهي،‭ ‬وأن‭ ‬الروح‭ ‬وحدها‭ ‬خالدة‭ ‬وباقية،‭ ‬وبذلك‭ ‬تشهد‭ ‬كل‭ ‬الأديان‭ ‬والشرائع‭ ‬السماوية،‭ ‬كما‭ ‬يشهد‭ ‬العلم‭ ‬الحديث‭ ‬بأن‭ ‬الروح‭ ‬خالدة،‭ ‬فلماذا‭ ‬إذًا‭ ‬لا‭ ‬يتأمل‭ ‬مسلمو‭ ‬العصر‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬تقصيرهم‭ ‬وهم‭ ‬يرون‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬عذابات‭ ‬إخوان‭ ‬لهم،‭ ‬وهي‭ ‬العذابات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يتحملها‭ ‬بشر،‭ ‬إلا‭ ‬هؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬تركوا‭ ‬حطام‭ ‬أجسادهم‭ ‬وهم‭ ‬موقنون‭ ‬بخلود‭ ‬أرواحهم‭ ‬في‭ ‬جنات‭ ‬النعيم‭ ‬وهم‭ ‬يزفون‭ ‬شهداءهم‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬بالعشرات‭ ‬والمئات؟‭! ‬ماذا‭ ‬فعلنا‭ ‬لخلاص‭ ‬أرواحنا‭ ‬الخالدة؟‭!‬

{ ‭ ‬أقل‭ ‬الإيمان‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬أن‭ ‬نتجرد‭ ‬تماما‭ ‬من‭ ‬حولنا‭ ‬وقوتنا‭ ‬ونتوجه‭ ‬بقلب‭ ‬مخلص‭ ‬صاف‭ ‬إلى‭ ‬حول‭ ‬الله‭ ‬وقوته،‭ ‬علّ‭ ‬الله‭ ‬يغفر‭ ‬لنا‭ ‬كل‭ ‬تقصيرنا‭ ‬وعجزنا‭ ‬ولهونا‭ ‬ويستجيب‭ ‬لدعائنا‭! ‬وإن‭ ‬عجزت‭ ‬الشعوب‭ ‬والدول‭ ‬والحكومات‭ ‬عن‭ ‬وقف‭ ‬حمام‭ ‬الدم‭ ‬اليومي‭ ‬الذي‭ ‬يستحم‭ ‬فيه‭ ‬قادة‭ ‬الطغيان‭ ‬والتجبر‭ ‬والجبروت‭ ‬الشيطاني‭ ‬الممتد‭ ‬من‭ ‬أمريكا‭ ‬والغرب‭ ‬إلى‭ ‬الكيان،‭ ‬فإن‭ ‬الله‭ ‬لا‭ ‬يعجزه‭ ‬شيء،‭ ‬لأنه‭ ‬محيط‭ ‬بكل‭ ‬شيء‭ ‬وأكبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬ويوم‭ ‬عرفة‭ ‬يوم‭ ‬الدعاء‭ ‬له‭ ‬بقلوب‭ ‬موّحدة‭ ‬ونوايا‭ ‬صادقة،‭ ‬علّ‭ ‬الله‭ ‬يُحدث‭ ‬أمرًا،‭ ‬فيرى‭ ‬المتغطرسون‭ ‬عاقبة‭ ‬أمرهم،‭ ‬وهي‭ ‬العاقبة‭ ‬القريبة‭ ‬بإذن‭ ‬الله،‭ ‬ومن‭ ‬ينصره‭ ‬الله‭ ‬فلا‭ ‬غالب‭ ‬له‭.‬