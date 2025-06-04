رسالة المواصلات.. في يوم الدراجات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬تم‭ ‬نشر‭ ‬خبر‭ ‬حول‭ ‬مشاركة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للدراجة‭ ‬الهوائية،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬تنظيمه‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬‮«‬مسار‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الدائري‮»‬‭ ‬بمنطقة‭ ‬الزلاق،‭ ‬لمسافة‭ ‬10‭ ‬كيلومترات‭.. ‬وبمشاركة‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬د‭. ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وسعادة‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وموظفي‭ ‬الوزارة،‭ ‬ولاعبي‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬وحضور‭ ‬متميز‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬‮«‬الحركة‭ ‬بركة‮»‬‭.. ‬وهي‭ ‬هيئة‭ ‬بحرينية،‭ ‬شبابية‭ ‬تطوعية‭.. ‬تستحق‭ ‬الإشادة‭ ‬والإشارة،‭ ‬والدعم‭ ‬والتشجيع‭.‬

وكان‭ ‬لي‭ ‬شرف‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭.. ‬استجابة‭ ‬لدعوة‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭.. ‬وأبلغته‭ ‬بأننا‭ ‬‮«‬أهل‭ ‬المحرق‮»‬‭ ‬يشق‭ ‬علينا‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬المحرق‭ ‬والذهاب‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭.. ‬فرد‭ ‬عليّ‭ ‬مازحا‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬أذهب‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬بالمحرق‮»‬‭.. ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭ ‬ليست‭ ‬رياضية‭ ‬وبدنية‭ ‬وصحية‭ ‬فحسب،‭ ‬ولكنها‭ ‬رسالة‭ ‬حضارية‭ ‬للتشجيع‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬المستدامة،‭ ‬وصديقة‭ ‬للبيئة‭.‬

في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدينا‭ (‬18‭) ‬مسارا‭ ‬للدراجة‭ ‬الهوائية،‭ ‬تمتد‭ ‬بإجمالي‭ ‬طول‭ ‬يبلغ‭ ‬116‭ ‬كيلومترا‭.. ‬وهناك‭ (‬9‭) ‬مسارات‭ ‬شاركت‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬تهيئتها‭.. ‬وهي‭: ‬ممشى‭ ‬إسكان‭ ‬سماهيج،‭ ‬وكورنيش‭ ‬الملك‭ ‬فيصل،‭ ‬وممشى‭ ‬أم‭ ‬الحصم،‭ ‬وممشى‭ ‬توبلي،‭ ‬وحديقة‭ ‬خليفة‭ ‬الكبرى،‭ ‬وممشى‭ ‬مجمع‭ ‬سترة،‭ ‬وممشى‭ ‬الرفاع،‭ ‬وممشى‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬مجمع‭ ‬1206،‭ ‬وممشى‭ ‬الدور‭.‬

مع‭ ‬انطلاقة‭ ‬الفعالية‭ ‬عبر‭ ‬إشارة‭ ‬البداية‭ ‬من‭ ‬عاشق‭ ‬الوطن‭ ‬‮«‬إبراهيم‭ ‬مطر‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬طالما‭ ‬شاهدنا‭ ‬وهو‭ ‬يحمل‭ ‬‮«‬علم‮»‬‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المناسبات‭.. ‬ركبت‭ ‬الدراجة‭ ‬وارتديت‭ ‬الخوذة‭ ‬الخاصة،‭ ‬وكنت‭ ‬في‭ ‬الصفوف‭ ‬الأمامية‭ ‬في‭ ‬البداية‭.. ‬لم‭ ‬اركب‭ ‬الدراجة‭ ‬الهوائية‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭.. ‬آخر‭ ‬عهدي‭ ‬بالدراجة‭ ‬حينما‭ ‬اشتريتها‭ ‬من‭ ‬محل‭ ‬‮«‬كرامي‮»‬‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الأربعاء‭ ‬بالمنامة‭.. ‬ونظرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬صناعة‭ ‬الدراجات‭ ‬قد‭ ‬تطورت‭ ‬ولم‭ ‬أواكب‭ ‬هذا‭ ‬التطور،‭ ‬وجدت‭ ‬نفسي‭ ‬بعد‭ ‬عشر‭ ‬دقائق‭ ‬في‭ ‬الصفوف‭ ‬الخلفية،‭ ‬حتى‭ ‬نبهني‭ ‬أحد‭ ‬الزملاء‭ ‬بتعديل‭ ‬‮«‬عدّاد‭ ‬السرعة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الدراجة‭ ‬الحديثة‭.. ‬بعدما‭ ‬لاحظ‭ ‬تعبي‭ ‬وتأخري‭.. ‬فواصلت‭ ‬المسيرة،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬البلديات‭ ‬أقترح‭ ‬عليّ‭ ‬قطع‭ ‬نصف‭ ‬المسافة‭ ‬فقط،‭ ‬والعودة‭ ‬معه‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬البداية‭. ‬

ثمة‭ ‬رسالة‭ ‬حضارية‭.. ‬أتصور‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬وبمشاركة‭ ‬وزارة‭ ‬البلديات‭ ‬أرادتا‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬استثمارها‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للدراجة‭ ‬الهوائية،‭ ‬وبحضور‭ ‬السادة‭ ‬الوزراء‭ ‬شخصيا،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬المواصلات‭ ‬والنقل‭ ‬المستدامة‭.. ‬صحيح‭ ‬أن‭ ‬الحالة‭ ‬الجوية‭ ‬لا‭ ‬تسمح‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬الدراجة‭ ‬الهوائية‭ ‬طوال‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬التنقلات‭.. ‬ولكن‭ ‬التشجيع‭ ‬على‭ ‬ركوب‭ ‬الدراجة‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬رياضي،‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬والبيئة،‭ ‬ويعكس‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التنموية‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬وتهيئة‭ ‬المسارات‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭.‬

في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭.. ‬فرحت‭ ‬جدا‭ ‬بقراءة‭ ‬خبر‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬بحريني‭ ‬قطري‭ ‬مشترك،‭ ‬وبحث‭ ‬مشروع‭ ‬جسر‭ ‬البحرين‭ - ‬قطر‭ ‬للربط‭ ‬البري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬بطول‭ ‬40‭ ‬كيلومتراً،‭ ‬ومشروع‭ ‬الربط‭ ‬البحري‭ ‬المشترك،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬المشتركة،‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وتيسير‭ ‬حركة‭ ‬نقل‭ ‬الأفراد‭ ‬والبضائع‭ ‬والمركبات،‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬والسياحي،‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءة‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المشتركة‭.. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬جديدة،‭ ‬وترسيخ‭ ‬الروابط‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

فشكرا‭ ‬لوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬على‭ ‬الفعالية‭ ‬الحضارية‭ ‬الناجحة‭.. ‬مع‭ ‬خالص‭ ‬التمنيات‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للمشروعات‭ ‬التنموية‭ ‬البحرينية‭ ‬القطرية‭.. ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬يتضمن‭ ‬مشروع‭ ‬الجسر‭ ‬مسارا‭ ‬خاصا‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية،‭ ‬ووسائل‭ ‬النقل‭ ‬المستدامة‭.‬