تقرير: البريطانيون البيض سيصبحون أقلية بعد 40 عاما مع تزايد أعداد المسلمين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعدّ‭ ‬التقرير‭ ‬البروفيسور‭ ‬مات‭ ‬غودوين‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬باكنغهام،‭ ‬اعتماداً‭ ‬على‭ ‬بيانات‭ ‬مكتب‭ ‬الإحصاء‭ ‬الوطني‭ ‬وتعداد‭ ‬2022،‭ ‬مع‭ ‬توقعات‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2100‭.‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬صحيفة‭ ‬التليغراف‭ ‬‮«‬ Telegraph ‮»‬‭ ‬أشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬البريطانيين‭ ‬البيض‭ ‬ستنخفض‭ ‬تدريجياً‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬57‭% ‬بحلول‭ ‬2050،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬50‭% ‬عام‭ ‬2063،‭ ‬وتصل‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬34‭% ‬بنهاية‭ ‬القرن‭. ‬بالمقابل،‭ ‬ستزداد‭ ‬نسبة‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬المهاجرين‭ ‬وأبنائهم‭ ‬من‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬20‭% ‬حالياً‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭%‬‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2100‭.‬

كما‭ ‬يتوقع‭ ‬التقرير‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬7‭% ‬حالياً‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬19‭% ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬القرن،‭ ‬مع‭ ‬احتمال‭ ‬أن‭ ‬تزيد‭ ‬نسبتهم‭ ‬إلى‭ ‬25‭% ‬في‭ ‬حال‭ ‬استمرار‭ ‬ارتفاع‭ ‬الهجرة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الإسلامية‭. ‬ويُبيّن‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬معدلات‭ ‬الولادة‭ ‬لدى‭ ‬المسلمين‭ ‬والمهاجرين‭ ‬أعلى‭ ‬منها‭ ‬لدى‭ ‬السكان‭ ‬الأصليين‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬المواليد،‭ ‬ستنخفض‭ ‬نسبة‭ ‬السكان‭ ‬المولودين‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬وغير‭ ‬المنحدرين‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬مهاجرة‭ ‬من‭ ‬81‭% ‬إلى‭ ‬39‭% ‬بحلول‭ ‬2100،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سترتفع‭ ‬نسبة‭ ‬المولودين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬إلى‭ ‬26‭%‬‭. ‬وتظهر‭ ‬التوقعات‭ ‬أن‭ ‬سكان‭ ‬إنجلترا‭ ‬ذوي‭ ‬الأصول‭ ‬المهاجرة‭ ‬سيشكلون‭ ‬الأغلبية‭ ‬بحلول‭ ‬2079،‭ ‬تليها‭ ‬ويلز‭ ‬واسكتلندا‭ ‬وإيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬لاحقاً،‭ ‬فيما‭ ‬سيحدث‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬بوقت‭ ‬طويل‭.‬

ويحذر‭ ‬التقرير‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬السكاني‭ ‬سيؤثر‭ ‬بعمق‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬الثقافية‭ ‬والوطنية،‭ ‬مع‭ ‬تراجع‭ ‬الروابط‭ ‬بالتاريخ‭ ‬والتراث،‭ ‬وقد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الاستقطاب‭ ‬السياسي‭ ‬والاجتماعي‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التغير‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تسجل‭ ‬فيه‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬معدلات‭ ‬هجرة‭ ‬مرتفعة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المهاجرين‭ ‬906‭ ‬آلاف‭ ‬في‭ ‬2023،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬إلى‭ ‬طرح‭ ‬إجراءات‭ ‬سياسية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬المهاجرين‭ ‬في‭ ‬الإقامة‭ ‬والعمل‭.‬

ويختتم‭ ‬التقرير‭ ‬بتأكيد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التغيرات‭ ‬تشكل‭ ‬تحدياً‭ ‬كبيراً‭ ‬للدولة‭ ‬البريطانية،‭ ‬داعياً‭ ‬القادة‭ ‬إلى‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬حلول‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬لضمان‭ ‬استقرار‭ ‬المجتمع‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭.‬