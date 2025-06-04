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شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ترعى مؤتمر بوليتكنك البحرين للتعليم والتعلم 2025

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ترعى مؤتمر بوليتكنك البحرين للتعليم والتعلم 2025

2025-06-04 07:03:00
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬التزامها‭ ‬الراسخ‭ ‬بدعم‭ ‬المبادرات‭ ‬التعليمية‭ ‬والتنموية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬لتصليح‭ ‬السفن‭ ‬والهندسة‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭ (‬باسرك‭) ‬رعايتها‭ ‬لمؤتمر‭ ‬التعليم‭ ‬والتعلم‭ ‬ TL2025 ،‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ (‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭).‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬‮«‬باسرك‮»‬‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬تطوير‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭ ‬وتمكين‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬بيئة‭ ‬محفزة‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الأكاديمي‭.‬

وقامت‭ ‬نرجس‭ ‬الموسوي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والخدمات‭ ‬المؤسسية‭ ‬وسكرتير‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬‮«‬باسرك‮»‬،‭ ‬بإعلان‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية،‭ ‬مشيدةً‭ ‬بدور‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬وتطوير‭ ‬المحتوى‭ ‬الأكاديمي‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬المستقبل‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬نؤمن‭ ‬في‭ ‬باسرك‭ ‬بأهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬الوطنية،‭ ‬ويُسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬يسلّط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أساليب‭ ‬التعليم،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬الجوانب‭ ‬الأخلاقية‭ ‬والمهنية‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬مخرجات‭ ‬تعليمية‭ ‬فعالة‭ ‬ومستدامة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬ثمّن‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبوليتكنك‭ ‬البحرين،‭ ‬البروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أوكاهون،‭ ‬دعم‭ ‬‮«‬باسرك‮»‬‭ ‬للمؤتمر،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكات‭ ‬المؤسسية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬إن‭ ‬رعاية‭ ‬مؤتمر‭ ‬التعليم‭ ‬والتعلم‭ ‬2025‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬وطنية‭ ‬رائدة‭ ‬مثل‭ ‬باسرك‭ ‬تعكس‭ ‬أهمية‭ ‬التكاتف‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والصناعي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬التعليم،‭ ‬كما‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬الفعاليات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬التعليمي‮»‬‭.‬

‭ ‬وأشار‭ ‬البروفيسور‭ ‬أوكاهون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬التزامنا‭ ‬المستمر‭ ‬بتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬أساليب‭ ‬التعليم،‭ ‬ومواكبة‭ ‬التحوّلات‭ ‬الرقمية‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬عالميًا‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬‮«‬يمثل‭ ‬منصة‭ ‬مهمة‭ ‬للحوار‭ ‬حول‭ ‬الإمكانات‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬يفرضها‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬بيئات‭ ‬التعلم،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬نقاشات‭ ‬بنّاءة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬تعليمي‭ ‬أكثر‭ ‬شمولًا‭ ‬وابتكارًا‮»‬‭.‬

ويهدف‭ ‬مؤتمر‭ ‬التعليم‭ ‬والتعلم‭ ‬ TL2025 ‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬التطبيقات‭ ‬التعليمية‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬أساليب‭ ‬التدريس‭ ‬الحديثة،‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬الجوانب‭ ‬الأخلاقية‭ ‬المتعلقة‭ ‬باستخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬بيئات‭ ‬التعلم‭.‬

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