شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ترعى مؤتمر بوليتكنك البحرين للتعليم والتعلم 2025

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ترعى مؤتمر بوليتكنك البحرين للتعليم والتعلم 2025
وتأتي هذه الرعاية ضمن جهود «باسرك» المستمرة في دعم تطوير العملية التعليمية وتمكين الكفاءات الوطنية، وذلك من خلال الإسهام في إيجاد بيئة محفزة على الابتكار وتبادل الخبرات بين المختصين في المجال الأكاديمي.
وقامت نرجس الموسوي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المؤسسية وسكرتير مجلس إدارة «باسرك»، بإعلان هذه الرعاية، مشيدةً بدور بوليتكنك البحرين في تعزيز التعليم العالي وتطوير المحتوى الأكاديمي بما يتماشى مع احتياجات المستقبل.
وأضافت: «نؤمن في باسرك بأهمية الشراكة مع المؤسسات التعليمية الوطنية، ويُسعدنا أن نكون جزءاً من هذا المؤتمر الذي يسلّط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب التعليم، مع مراعاة الجوانب الأخلاقية والمهنية لضمان تحقيق مخرجات تعليمية فعالة ومستدامة».
من جانبه، ثمّن الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين، البروفيسور كيران أوكاهون، دعم «باسرك» للمؤتمر، مؤكدًا أهمية الشراكات المؤسسية في تطوير التعليم العالي، وقال «إن رعاية مؤتمر التعليم والتعلم 2025 من قبل شركة وطنية رائدة مثل باسرك تعكس أهمية التكاتف بين القطاعين الأكاديمي والصناعي في دعم التحول الرقمي في التعليم، كما تسهم في إثراء الفعاليات الأكاديمية وتعزيز أهداف التنمية المستدامة في القطاع التعليمي».
وأشار البروفيسور أوكاهون إلى أن «تنظيم هذا المؤتمر يأتي ضمن التزامنا المستمر بتعزيز الابتكار في أساليب التعليم، ومواكبة التحوّلات الرقمية التي يشهدها قطاع التعليم العالي عالميًا»، مضيفا أن المؤتمر «يمثل منصة مهمة للحوار حول الإمكانات والتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على بيئات التعلم، ونتطلع إلى نقاشات بنّاءة تسهم في بناء مستقبل تعليمي أكثر شمولًا وابتكارًا».
ويهدف مؤتمر التعليم والتعلم TL2025 إلى مناقشة التطبيقات التعليمية للذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات في أساليب التدريس الحديثة، والتأكيد على الجوانب الأخلاقية المتعلقة باستخدام التقنيات الذكية في بيئات التعلم.
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