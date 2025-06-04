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مدرسة الرفاع فيوز الدولية تحتفي بخريجيها الحاصلين على مرتبة الشرف

مدرسة الرفاع فيوز الدولية تحتفي بخريجيها الحاصلين على مرتبة الشرف

2025-06-04 07:03:00
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مدرسة‭ ‬الرفاع‭ ‬فيوز‭ ‬الدولية،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬آركابيتا،‭ ‬هشام‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الراعي،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬4‭ ‬يونيو‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬آركابيتا،‭ ‬الطلبة‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الامتياز‭ ‬مع‭ ‬مرتبة‭ ‬الشرف‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬الفوج‭ ‬العاشر‭ ‬بمدرسة‭ ‬الرفاع‭ ‬فيوز‭ ‬الدولية،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬تهانيه‭ ‬لهم،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بما‭ ‬بذلوه‭ ‬طوال‭ ‬مراحلهم‭ ‬الدراسية‭ ‬من‭ ‬جهد‭ ‬وتفانٍ‭ ‬استحقوا‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬تفوقهم‭ ‬وصدارتهم‭ ‬في‭ ‬التميز‭ ‬الأكاديمي‭.‬

وشملت‭ ‬قائمة‭ ‬الخريجين‭ ‬الذين‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الامتياز‭ ‬مع‭ ‬مرتبة‭ ‬الشرف‭ ‬10‭ ‬طلاب‭ ‬هم‭: ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬فهد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الفائز‭ ‬بجائزة‭ ‬التفوّق‭ ‬عن‭ ‬أعلى‭ ‬معدل‭ ‬تراكمي،‭ ‬هشام‭ ‬محمد‭ ‬أمين‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬بعثة‭ ‬برنامج‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬للمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬العالمية‭ ‬والفائز‭ ‬بجائزة‭ ‬الطالب‭ ‬المتفوق،‭ ‬مريم‭ ‬بنت‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬دبلوم‭ ‬البكالوريا‭ ‬الدولية‭ ‬والفائزة‭ ‬بجائزة‭ ‬الدولفين،‭ ‬محمود‭ ‬زين‭ ‬الدين‭ ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬دبلوم‭ ‬البكالوريا‭ ‬الدولية،‭ ‬فيصل‭ ‬صلاح‭ ‬عاشير‭ ‬أحد‭ ‬المترشحين‭ ‬لجائزة‭ ‬برنامج‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬للمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬العالمية،‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬الحلواجي،‭ ‬يوسف‭ ‬مازن‭ ‬الشهابي‭ ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬دبلوم‭ ‬البكالوريا‭ ‬الدولية،‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مزاين‭ ‬هشام‭ ‬الراعي،‭ ‬عمر‭ ‬وائل‭ ‬خليل‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬مدرسة‭ ‬الرفاع‭ ‬فيوز‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬تكريم‭ ‬المتفوقين‭ ‬والمتميزين‭ ‬من‭ ‬طلبتها،‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬بذل‭ ‬الجهد‭ ‬والطموح‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاح‭. ‬إذ‭ ‬تسعى‭ ‬المدرسة‭ ‬دائمًا‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬تحفز‭ ‬الطلاب‭ ‬على‭ ‬التفوق‭ ‬الأكاديمي‭ ‬وتعزز‭ ‬من‭ ‬مهاراتهم‭ ‬الشخصية،‭ ‬وتأكيدًا‭ ‬على‭ ‬رؤية‭ ‬المدرسة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التفوق‭ ‬والتميز‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬جيل‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬المستقبل‭ ‬وتحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬ومواكبة‭ ‬التغيرات‭ ‬السريعة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أكد‭ ‬هشام‭ ‬الراعي‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬الخريجين‭ ‬لتفوقهم‭ ‬في‭ ‬مسيرتهم‭ ‬التعليمية‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬والمعاهد‭ ‬التي‭ ‬سينتقلون‭ ‬إليها،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ركيزة‭ ‬تقدم‭ ‬المجتمعات‭ ‬والأوطان‭ ‬لا‭ ‬تتم‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إتقان‭ ‬المهارات‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬يشهد‭ ‬بداية‭ ‬عصر‭ ‬الروبوتات‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬التكنولوجي‭ ‬يتطلب‭ ‬منهم‭ ‬بذل‭ ‬الجهد‭ ‬المستمر‭ ‬لاكتساب‭ ‬المعرفة‭ ‬اللازمة‭ ‬ليتمكنوا‭ ‬من‭ ‬تحويل‭ ‬علمهم‭ ‬إلى‭ ‬واقع‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المستقبل‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬هشام‭ ‬الراعي‭ ‬بحصول‭ ‬الخريج‭ ‬هشام‭ ‬محمد‭ ‬أمين‭ ‬على‭ ‬بعثة‭ ‬برنامج‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬للمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬العالمية،‭ ‬بعد‭ ‬اجتيازه‭ ‬بنجاح‭ ‬كافة‭ ‬المراحل‭ ‬التقييمية‭ ‬التي‭ ‬تطلبها‭ ‬البرنامج،‭ ‬كونه‭ ‬أصغر‭ ‬طالب‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المنحة‭ ‬المتميزة‭ ‬منذ‭ ‬تدشين‭ ‬البرنامج‭ ‬قبل‭ ‬26‭ ‬عامًا،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬تميّز‭ ‬الطالب‭ ‬وجدارته‭ ‬بهذا‭ ‬التكريم‭ ‬الرفيع‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬لا‭ ‬يعكس‭ ‬فقط‭ ‬تفوقه‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬بل‭ ‬يمثل‭ ‬أيضًا‭ ‬نموذجًا‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬لبقية‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬السعي‭ ‬وراء‭ ‬التميز‭ ‬والتفوق‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

وقال‭ ‬هشام‭ ‬الراعي‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مدرسة‭ ‬الرفاع‭ ‬فيوز‭ ‬الدولية‭ ‬ستواصل‭ ‬مسيرتها‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬تعليمية‭ ‬حديثة‭ ‬منفتحة‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المدرسة‭ ‬تتميّز‭ ‬بنهجها‭ ‬التعليمي‭ ‬الذي‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬الرعاية‭ ‬والاهتمام‭ ‬الشخصي‭ ‬بكل‭ ‬طالب،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬التعليم‭ ‬المبكر‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية،‭ ‬وذلك‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬القيّم‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭.‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أعرب‭ ‬الخريجون‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬البالغة‭ ‬بهذا‭ ‬اللقاء،‭ ‬مشيدين‭ ‬بالدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬المدرسة‭ ‬عبر‭ ‬جميع‭ ‬طواقمها‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬دراستهم،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬الفضل‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭. ‬وأكدوا‭ ‬أن‭ ‬المدرسة‭ ‬كانت‭ ‬ومازالت‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬لهم،‭ ‬حيث‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬صقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وتطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬العلمية‭ ‬والشخصية‭. ‬كما‭ ‬أعربوا‭ ‬عن‭ ‬فخرهم‭ ‬بما‭ ‬حصلوا‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬تعليم‭ ‬متميز،‭ ‬مؤكدين‭ ‬عزمهم‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬التفوق‭ ‬والتميز‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتهم‭ ‬الجامعية،‭ ‬واستغلال‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬ستتاح‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬والطموحات‭ ‬التي‭ ‬يحملونها‭ ‬لأنفسهم‭ ‬ولأوطانهم‭.‬

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