مدرسة الرفاع فيوز الدولية تحتفي بخريجيها الحاصلين على مرتبة الشرف
وشملت قائمة الخريجين الذين حصلوا على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف 10 طلاب هم: خليفة بن فهد آل خليفة الفائز بجائزة التفوّق عن أعلى معدل تراكمي، هشام محمد أمين الحاصل على بعثة برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية والفائز بجائزة الطالب المتفوق، مريم بنت عبدالله آل خليفة حاصلة على دبلوم البكالوريا الدولية والفائزة بجائزة الدولفين، محمود زين الدين حاصل على دبلوم البكالوريا الدولية، فيصل صلاح عاشير أحد المترشحين لجائزة برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية، علي محمد الحلواجي، يوسف مازن الشهابي حاصل على دبلوم البكالوريا الدولية، محمد بن علي آل خليفة، مزاين هشام الراعي، عمر وائل خليل.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص مدرسة الرفاع فيوز الدولية على تكريم المتفوقين والمتميزين من طلبتها، وتشجيعهم على الاستمرار في بذل الجهد والطموح لتحقيق المزيد من النجاح. إذ تسعى المدرسة دائمًا إلى تقديم بيئة تعليمية تحفز الطلاب على التفوق الأكاديمي وتعزز من مهاراتهم الشخصية، وتأكيدًا على رؤية المدرسة في تعزيز التفوق والتميز بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق الإنجازات ومواكبة التغيرات السريعة في العالم.
وخلال اللقاء، أكد هشام الراعي على أهمية مواصلة الخريجين لتفوقهم في مسيرتهم التعليمية القادمة في الجامعات والمعاهد التي سينتقلون إليها، مشددًا على أن ركيزة تقدم المجتمعات والأوطان لا تتم إلا من خلال إتقان المهارات والتقنيات الحديثة. وأشار إلى أن العالم يشهد بداية عصر الروبوتات والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هذا التحول التكنولوجي يتطلب منهم بذل الجهد المستمر لاكتساب المعرفة اللازمة ليتمكنوا من تحويل علمهم إلى واقع يسهم في تطوير المستقبل.
كما أشاد هشام الراعي بحصول الخريج هشام محمد أمين على بعثة برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية، بعد اجتيازه بنجاح كافة المراحل التقييمية التي تطلبها البرنامج، كونه أصغر طالب يحصل على هذه المنحة المتميزة منذ تدشين البرنامج قبل 26 عامًا، الأمر الذي يعكس تميّز الطالب وجدارته بهذا التكريم الرفيع. وأكد أن هذا الإنجاز لا يعكس فقط تفوقه الأكاديمي، بل يمثل أيضًا نموذجًا يحتذى به لبقية الطلاب في السعي وراء التميز والتفوق في مختلف المجالات.
وقال هشام الراعي: «إن مدرسة الرفاع فيوز الدولية ستواصل مسيرتها الناجحة في تقديم تجربة تعليمية حديثة منفتحة على أحدث التقنيات». وأوضح أن المدرسة تتميّز بنهجها التعليمي الذي يركز على الرعاية والاهتمام الشخصي بكل طالب، بدءًا من مرحلة التعليم المبكر وصولًا إلى صفوف المرحلة الثانوية، وذلك مع المحافظة على القيّم البحرينية الأصيلة وتعزيز الهوية الوطنية.
من جانبهم، أعرب الخريجون عن سعادتهم البالغة بهذا اللقاء، مشيدين بالدعم اللامحدود الذي قدمته المدرسة عبر جميع طواقمها الأكاديمية والإدارية طوال فترة دراستهم، والذي كان له الفضل الكبير في تحقيق هذا الإنجاز. وأكدوا أن المدرسة كانت ومازالت مصدر إلهام لهم، حيث أسهمت في صقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم العلمية والشخصية. كما أعربوا عن فخرهم بما حصلوا عليه من تعليم متميز، مؤكدين عزمهم على مواصلة التفوق والتميز خلال مسيرتهم الجامعية، واستغلال الفرص التي ستتاح لهم في المستقبل لتحقيق أهدافهم والطموحات التي يحملونها لأنفسهم ولأوطانهم.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مانشستر سيتي يعوض دي بروين بنجم وسط ميلان
وزارة الاقتصاد تمنح الرخصة الثانية للإدارة الجماعية للموسيقي لشركة“ميوزيك نيشن”
افتتاح غرفة صفية لمرضى السرطان في مستشفى الملك المؤسس
موريتانيا والجزائر تتفقان على بروتوكول يمنح الجزائر رخص صيد في المياه الموريتانية
الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
باركليز يرفع مستهدفه للأسهم الأمريكية.. ويخفضها الربع لمالكة "غوغل"