دراغان: هدفنا هو الفوز أمام السعودية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭: ‬نحترم‭ ‬المنافس‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬لاعبين‭ ‬مميزين،‭ ‬وجهازا‭ ‬فنيا‭ ‬يمتلك‭ ‬الخبرة‭ ‬الكافية،‭ ‬والمواجهة‭ ‬ستكون‭ ‬بين‭ ‬11‭ ‬لاعبا‭ ‬مقابل‭ ‬11‭ ‬لاعبا،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬لدينا‭ ‬غيابات‭ ‬مؤثرة‭ ‬كاللاعبين‭ ‬علي‭ ‬مدن‭ ‬ومحمد‭ ‬الرميحي،‭ ‬اللذين‭ ‬لن‭ ‬يلعبا‭ ‬غدا،‭ ‬وبخصوص‭ ‬نتيجة‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخبين‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬فقد‭ ‬أصبحت‭ ‬من‭ ‬الماضي،‭ ‬والتركيز‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬التصفيات،‭ ‬ونتوقع‭ ‬حضور‭ ‬الجماهير‭ ‬السعودية‭ ‬بكثرة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬كميل‭ ‬الأسود‭: ‬ستكون‭ ‬المباراة‭ ‬صعبة‭ ‬على‭ ‬المنتخبين،‭ ‬وتركيزنا‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬وكسب‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث،‭ ‬وجميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الجهوزية‭ ‬والمعنويات‭ ‬كبيرة،‭ ‬وأتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬لمعرفة‭ ‬المنتخبين‭ ‬ببعضهما‭ ‬البعض‭.‬