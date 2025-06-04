دراغان: هدفنا هو الفوز أمام السعودية

دراغان: هدفنا هو الفوز أمام السعودية
وأضاف: نحترم المنافس الذي يمتلك لاعبين مميزين، وجهازا فنيا يمتلك الخبرة الكافية، والمواجهة ستكون بين 11 لاعبا مقابل 11 لاعبا، كما أن لدينا غيابات مؤثرة كاللاعبين علي مدن ومحمد الرميحي، اللذين لن يلعبا غدا، وبخصوص نتيجة مواجهة المنتخبين في كأس الخليج فقد أصبحت من الماضي، والتركيز اليوم على التصفيات، ونتوقع حضور الجماهير السعودية بكثرة.
من جانبه قال لاعب منتخبنا الوطني كميل الأسود: ستكون المباراة صعبة على المنتخبين، وتركيزنا فيها على الفوز وكسب النقاط الثلاث، وجميع اللاعبين على أعلى مستوى من الجهوزية والمعنويات كبيرة، وأتوقع أن تكون المواجهة صعبة لمعرفة المنتخبين ببعضهما البعض.
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