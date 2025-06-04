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دراغان: هدفنا هو الفوز أمام السعودية

دراغان: هدفنا هو الفوز أمام السعودية

2025-06-04 07:02:59
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أن‭ ‬هدف‭ ‬منتخبنا‭ ‬هو‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬الأخيرتين،‭ ‬وأن‭ ‬التركيز‭ ‬يصب‭ ‬على‭ ‬خطف‭ ‬النقاط‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬ثم‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬الصيني‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬يسبق‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المونديالية‭: ‬حضرنا‭ ‬أنفسنا‭ ‬جيدا‭ ‬للمواجهة‭ ‬القوية‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي،‭ ‬ونحترم‭ ‬قوة‭ ‬المنافس‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬نعرف‭ ‬جيدا‭ ‬ما‭ ‬نريد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭.‬

وأضاف‭: ‬نحترم‭ ‬المنافس‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬لاعبين‭ ‬مميزين،‭ ‬وجهازا‭ ‬فنيا‭ ‬يمتلك‭ ‬الخبرة‭ ‬الكافية،‭ ‬والمواجهة‭ ‬ستكون‭ ‬بين‭ ‬11‭ ‬لاعبا‭ ‬مقابل‭ ‬11‭ ‬لاعبا،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬لدينا‭ ‬غيابات‭ ‬مؤثرة‭ ‬كاللاعبين‭ ‬علي‭ ‬مدن‭ ‬ومحمد‭ ‬الرميحي،‭ ‬اللذين‭ ‬لن‭ ‬يلعبا‭ ‬غدا،‭ ‬وبخصوص‭ ‬نتيجة‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخبين‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬فقد‭ ‬أصبحت‭ ‬من‭ ‬الماضي،‭ ‬والتركيز‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬التصفيات،‭ ‬ونتوقع‭ ‬حضور‭ ‬الجماهير‭ ‬السعودية‭ ‬بكثرة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬كميل‭ ‬الأسود‭: ‬ستكون‭ ‬المباراة‭ ‬صعبة‭ ‬على‭ ‬المنتخبين،‭ ‬وتركيزنا‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬وكسب‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث،‭ ‬وجميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الجهوزية‭ ‬والمعنويات‭ ‬كبيرة،‭ ‬وأتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬لمعرفة‭ ‬المنتخبين‭ ‬ببعضهما‭ ‬البعض‭.‬

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